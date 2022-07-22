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Трапш о новой эпохе: идет попытка выстраивания основ мира без европоцентризма

Трапш о новой эпохе: идет попытка выстраивания основ мира без европоцентризма

Что подразумевает наступление новой эпохи в мировой истории и роли, которая может отводиться национальным государствам в эфире радио Sputnik Абхазия... 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T17:53+0300

2022-07-22T17:53+0300

2022-07-22T17:53+0300

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Трапш о новой эпохе: идет попытка выстраивания основ мира без европоцентризма Трапш о новой эпохе: идет попытка выстраивания основ мира без европоцентризма

"Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", – заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".То, что мир существенно изменится, совершенно очевидно, видна прямая попытка выстраивания основ глобального мира, международных отношений без европоцентризма или без атлантического центризма, считает политолог Николай Трапш."Крупные игроки, такие как Россия, Китай, Индия и присоединяющиеся к ним государства из Латинской Америки, из арабского пояса пытаются выстраивать свою независимую внешнюю политику и экономическую деятельность. В этом смысле, действительно время такое, когда ощущается перспектива перемен. Я не случайно выбрал такую формулировку, что ощущается перспектива перемен, все только в самом начале", – сказал Трапш.При этом он отмечает, что есть много факторов, например, как пандемия, колебания экономической конъюнктуры, природно-климатические изменения, которые эту ситуацию могут изменить."Чтобы говорить о состоявшемся, закрепившемся тренде, потребуется по меньшей мере пара лет. Но Путин говорит о том, что сейчас необходимо для обоснования новой позиции РФ. А именно, что суверенные государства, имеющие некую национальную идею, причем, понимаемые не как идея одного этноса, а понимаемые, как идея гражданской нации. В данном случае Путин понимает российскую нацию как гражданскую нацию, а не нацию русских", – сказал политолог.По его мнению, этот тренд актуален для Китая, Индии, а также для стран арабского мира, где есть силы, которые хотят развести идею абсолютной исламской унификации и национальной этнической принадлежности."Ясно, что Путин этот тренд уловил, он актуален и для России, и для мира. Он является антиподом для тех правил, которые в последнее время генерировала и продолжает генерировать атлантическая, западная цивилизация – объединение, в рамках которого голос отдельных членов не слышен. То есть им навязываются некие общие ценности во всем, начиная от экономики и заканчивая культурой. Эти общие ценности, далеко не подавляющим большинством населения, отчасти и элиты, разделяются. Ставятся жесткие рамки, и очень трудно через них перешагнуть. В такой постановке вопроса Путин противопоставляет Россию, себя коллективному Западу и ищет определенного идеологического обоснования для нынешнего политического курса", – сказал Трапш.По мнению политолога, в этом этапе мировой истории решать вопросы, как в ХIХ веке, и обязательно добиваться своей цели тем, кто "накачал побольше мускулов", уже не получится.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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