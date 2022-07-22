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Уровень безработицы в Гагрском районе превысил 60%

Уровень безработицы в Гагрском районе превысил 60%

По данным руководителя администрации Гагрского района Юрия Хагуш, в возглавляемом им районе проживает 39 279 человек. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

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ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Уровень безработицы в Гагрском районе составляет более 60%, об этом доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш в пятницу 22 июля.Он уточнил, что всего в районе проживает 39 279 человек, из которых 23 265 человек - трудоспособная часть населения, а число занятых - 8 тысяч 122 человека.По его словам, количество пенсионеров в районе 7 742 человека, которые делятся на 37 категорий. Из этого числа 1603 гражданина получают только абхазскую пенсию, средняя сумма которой составляет 2000 рублей, 6139 граждан получают российскую пенсию, средняя сумма которой составляет 10 000 рублей. Среди работников отдельных категорий бюджетной сферы благодаря софинансированию с Россией рост зарплаты в 2021 году составил до 20% и в 2022 ожидается рост до 10%. Средняя заработная плата педагогов - 19 тысяч 267 рубля, врачей - 24 тысячи 562 рубля, работников культуры - 15 тысяч 211 рублей.

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гагрский район, новости