https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/vs-rossii-unichtozhili-do-300-natsistov-chernoy-sotni-v-kramatorske-1040432393.html

ВС России уничтожили до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске

ВС России уничтожили до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске

Россия более пяти месяцев проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T14:39+0300

2022-07-22T14:39+0300

2022-07-22T14:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Российские военные уничтожили до 300 националистов формирования "Черная сотня", размещавшихся в одной из школ в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который располагался в ангаре промзоны на востоке Николаева. ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".Оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.Российские средства ПВО сбили еще 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

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новости, министерство обороны рф, россия, украина, донбасс, вооружения