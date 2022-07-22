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ВС России уничтожили до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске
ВС России уничтожили до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске
Россия более пяти месяцев проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T14:39+0300
2022-07-22T14:39+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Российские военные уничтожили до 300 националистов формирования "Черная сотня", размещавшихся в одной из школ в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который располагался в ангаре промзоны на востоке Николаева. ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".Оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.Российские средства ПВО сбили еще 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.
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ВС России уничтожили до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске
14:39 22.07.2022 (обновлено: 14:50 22.07.2022)
Россия более пяти месяцев проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Российские военные уничтожили до 300 националистов формирования "Черная сотня", размещавшихся в одной из школ в ДНР, сообщило
Минобороны.
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который располагался в ангаре промзоны на востоке Николаева. ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".
Оперативно-тактическая авиация за минувшие сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.
Российские средства ПВО сбили еще 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.