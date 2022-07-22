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Житель Сухума арестован по подозрению в убийстве пожилого родственника

Житель Сухума арестован по подозрению в убийстве пожилого родственника

Инцидент произошел в среду, 20 июля, в столице Абхазии. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T15:26+0300

2022-07-22T15:26+0300

2022-07-22T15:30+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства 83-летнего мужчины.По данным следствия, 20 июля 25-летний житель Сухума Вартан Тозлян будучи пьяным нанес множественные удары по голове и телу неустановленным предметом своему близкому родственнику - 83-летнему Вартану Сельвяну. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Тозлян задержан и заключен под стражу. Следствие будет ходатайствовать в Сухумский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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новости, убийство, сухум