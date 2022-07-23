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Праздник с размахом: День флага в Абхазии
Праздник с размахом: День флага в Абхазии
Ровно 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
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Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник. Мероприятия проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице.На площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием звезд местной эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Жителям и гостям столицы рассказали об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.
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фото, фото , мультимедиа, день государственного флага абхазии

Праздник с размахом: День флага в Абхазии

21:59 23.07.2022 (обновлено: 22:51 23.07.2022)
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Ровно 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия.
Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник. Мероприятия проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице.
На площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием звезд местной эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Жителям и гостям столицы рассказали об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.
Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День национального флага отмечают в Абхазии 23 июля.

День национального флага отмечают в Абхазии 23 июля. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

День национального флага отмечают в Абхазии 23 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день на набережной Махаджиров можно увидеть детей и взрослых, одетых в национальную одежду.

В этот день на набережной Махаджиров можно увидеть детей и взрослых, одетых в национальную одежду. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день на набережной Махаджиров можно увидеть детей и взрослых, одетых в национальную одежду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский флаг был принят 23 июля 1992 года на сессии Верховного совета Абхазии.

Абхазский флаг был принят 23 июля 1992 года на сессии Верховного совета Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский флаг был принят 23 июля 1992 года на сессии Верховного совета Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одна традиция Дня флага - конное шестое. В этом году среди всадников была и одна всадница.

Еще одна традиция Дня флага - конное шестое. В этом году среди всадников была и одна всадница. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одна традиция Дня флага - конное шестое. В этом году среди всадников была и одна всадница.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничную атмосферу создавал военный оркестр.

Праздничную атмосферу создавал военный оркестр. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничную атмосферу создавал военный оркестр.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие оркестра привлекло внимание туристов, многие остановились, чтобы запечатлеть музыкантов.

Шествие оркестра привлекло внимание туристов, многие остановились, чтобы запечатлеть музыкантов. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие оркестра привлекло внимание туристов, многие остановились, чтобы запечатлеть музыкантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Багапш тоже собралось немало зрителей. Их со сцены познакомили с историей флагов Абхазского государства на различных стадиях становления.

На площади Багапш тоже собралось немало зрителей. Их со сцены познакомили с историей флагов Абхазского государства на различных стадиях становления. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

На площади Багапш тоже собралось немало зрителей. Их со сцены познакомили с историей флагов Абхазского государства на различных стадиях становления.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздник в национальных костюмах съезжаются жители различных районов Абхазии.

На праздник в национальных костюмах съезжаются жители различных районов Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздник в национальных костюмах съезжаются жители различных районов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В стороне от празднования не остаются и самые маленькие жители.

В стороне от празднования не остаются и самые маленькие жители. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В стороне от празднования не остаются и самые маленькие жители.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Старейшины в бурках и папахах восхищают своей статью.

Старейшины в бурках и папахах восхищают своей статью. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Старейшины в бурках и папахах восхищают своей статью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки сочетают современную одежду с национальными элементами.

Девушки сочетают современную одежду с национальными элементами. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки сочетают современную одежду с национальными элементами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

День флага отмечают семьями и поколениями.

День флага отмечают семьями и поколениями. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

День флага отмечают семьями и поколениями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Народные песни звучали в оперном исполнении.

Народные песни звучали в оперном исполнении. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Народные песни звучали в оперном исполнении.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь Багапша заполнена жителями и гостями столицы, особенно празднику радуются дети.

Площадь Багапша заполнена жителями и гостями столицы, особенно празднику радуются дети. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Площадь Багапша заполнена жителями и гостями столицы, особенно празднику радуются дети.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну и какой же праздник без национальных танцев.

Ну и какой же праздник без национальных танцев. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну и какой же праздник без национальных танцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С государственным праздником жителей Абхазии на концерте поздравил президент Аслан Бжания.

С государственным праздником жителей Абхазии на концерте поздравил президент Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

С государственным праздником жителей Абхазии на концерте поздравил президент Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бесценны запечатленные улыбки и эмоции детей.

Бесценны запечатленные улыбки и эмоции детей. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бесценны запечатленные улыбки и эмоции детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценой в праздник летал вертолет с флагом Абхазии.

Над сценой в праздник летал вертолет с флагом Абхазии. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценой в праздник летал вертолет с флагом Абхазии.

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