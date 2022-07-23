Праздник с размахом: День флага в Абхазии

Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник. Мероприятия проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице.На площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием звезд местной эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Жителям и гостям столицы рассказали об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.
Ровно 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия.
Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник. Мероприятия проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице.
На площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием звезд местной эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Жителям и гостям столицы рассказали об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.
Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.