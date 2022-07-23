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Александр Карелин встретился с юными абхазскими спортсменами в Сухуме

Александр Карелин встретился с юными абхазскими спортсменами в Сухуме

Александр Карелин - советский и российский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, борец классического стиля, государственный и политический деятель. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T16:44+0300

2022-07-23T16:44+0300

2022-07-23T18:37+0300

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СУХУМ, 22 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча с трехкратным олимпийским чемпионом, борцом классического стиля Александром Карелиным состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 22 июля.С легендарным борцом встретились юные спортсмены из Абхазии - борцы, футболисты, боксеры. У них была возможность задать чемпиону вопросу.Карелин рассказал, что большую роль в жизни спортсмена играет тренер."Обязательно доверяйте, слушайте тренеров и тогда у вас появится повод говорить, что вы вместе достигли больших высот", - напутствовал он.Олимпийский чемпион подчеркнул, что важно быть частью команды и нести ответственность за свои действия внутри нее. По словам Карелина, самое важное для спортсмена - упорство."Хотите производить дешевые эффекты, ломайте уши в дверях, хотите быть по-настоящему заметными, покрывайте себя не татуировками, а славой, результатами, достижениями. Все это невозможно без упорства", - сказал он.Юный борец Леван поинтересовался у Карелина, сколько нужно заниматься, чтобы стать чемпионом."Заниматься надо каждый день по чуть-чуть, не бояться, не лениться. Тот, кто научится вставать раньше других, тот имеет все перспективы", - сказал он.Юным спортсменам Карелин признался, что самыми сложными для него были поединки внутри СССР и олимпийские соревнования.В подарок Александру Карелину председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз вручил памятную серебряную монету в честь 2500-летия Сухума.Александр Карелин - российский спортсмен, борец классического стиля, трехкратный олимпийский чемпион. Карелин завоевал золото на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, 1992 года в Барселоне, 1996 года в Атланте, в 2000 году в Сиднее борец завоевал "серебро".Сегодня Карелин - член президиума партии "Единая Россия", ему присвоены звания Заслуженного мастера спорта СССР и Героя России.

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