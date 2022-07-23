Александр Карелин встретился с юными абхазскими спортсменами в Сухуме
16:44 23.07.2022 (обновлено: 18:37 23.07.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин - советский и российский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, борец классического стиля, государственный и политический деятель.
СУХУМ, 22 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча с трехкратным олимпийским чемпионом, борцом классического стиля Александром Карелиным состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме 22 июля.
С легендарным борцом встретились юные спортсмены из Абхазии - борцы, футболисты, боксеры. У них была возможность задать чемпиону вопросу.
Карелин рассказал, что большую роль в жизни спортсмена играет тренер.
"Обязательно доверяйте, слушайте тренеров и тогда у вас появится повод говорить, что вы вместе достигли больших высот", - напутствовал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин
© Sputnik / Марианна Кубрава
Олимпийский чемпион подчеркнул, что важно быть частью команды и нести ответственность за свои действия внутри нее.
"Помните о том, что чем сильнее каждый, тем сильнее команда. Если ты выбрал для себя сложный вид единоборства, нужно понимать что более командного вида спорта нет. Ни один командный вид спорта не отличается такой слаженностью, то ли потому что у нас нет замен, то ли еще по каким-то причинам. Но те, кто выбрал для себя единоборства, особо дружны в жизни", - объяснил он.
По словам Карелина, самое важное для спортсмена - упорство.
"Хотите производить дешевые эффекты, ломайте уши в дверях, хотите быть по-настоящему заметными, покрывайте себя не татуировками, а славой, результатами, достижениями. Все это невозможно без упорства", - сказал он.
Юный борец Леван поинтересовался у Карелина, сколько нужно заниматься, чтобы стать чемпионом.
"Заниматься надо каждый день по чуть-чуть, не бояться, не лениться. Тот, кто научится вставать раньше других, тот имеет все перспективы", - сказал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юным спортсменам Карелин признался, что самыми сложными для него были поединки внутри СССР и олимпийские соревнования.
В подарок Александру Карелину председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз вручил памятную серебряную монету в честь 2500-летия Сухума.
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Карелин встретился с абхазскими спортсменами в Сухуме
Александр Карелин - российский спортсмен, борец классического стиля, трехкратный олимпийский чемпион. Карелин завоевал золото на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, 1992 года в Барселоне, 1996 года в Атланте, в 2000 году в Сиднее борец завоевал "серебро".
Сегодня Карелин - член президиума партии "Единая Россия", ему присвоены звания Заслуженного мастера спорта СССР и Героя России.