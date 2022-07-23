https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-30-letiem-sovremennogo-abkhazskogo-flaga-1040450538.html
Бжания поздравил народ Абхазии с 30-летием современного абхазского флага
Бжания поздравил народ Абхазии с 30-летием современного абхазского флага
Флаг Республики Абхазия был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T11:05+0300
2022-07-23T11:05+0300
2022-07-23T13:37+0300
в абхазии
день государственного флага абхазии
аслан бжания
поздравления
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех граждан республики с Днем государственного флага, текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства."Уважаемые сограждане, поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия! Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства", - обратился Бжания. Президент напомнил, что 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, утвердил государственную символику республики – флаг и герб.Он пожелал всем соотечественникам согласия и благополучия, а родине - процветания.Современный абхазский флаг был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия. Вскоре после этого, 14 августа, началась Отечественная война народа Абхазии. Сыны и дочери Абхазии встали на защиту Отечества и шли в бой под флагом ради мира и свободы родной земли. Победа над врагом была одержана, а полотно символизирует не просто государственность, но и свободу и независимость Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html
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день государственного флага абхазии, аслан бжания, поздравления
Бжания поздравил народ Абхазии с 30-летием современного абхазского флага
11:05 23.07.2022 (обновлено: 13:37 23.07.2022)
Флаг Республики Абхазия был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех граждан республики с Днем государственного флага, текст поздравления опубликован
на официальном сайте главы государства.
"Уважаемые сограждане, поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия! Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства", - обратился Бжания.
Президент напомнил, что 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, утвердил государственную символику республики – флаг и герб.
"Государственный флаг символизирует суверенитет и независимость нашей страны, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет наш многонациональный народ", - подчеркнул глава государства.
Он пожелал всем соотечественникам согласия и благополучия, а родине - процветания.
Современный абхазский флаг был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия. Вскоре после этого, 14 августа, началась Отечественная война народа Абхазии. Сыны и дочери Абхазии встали на защиту Отечества и шли в бой под флагом ради мира и свободы родной земли. Победа над врагом была одержана, а полотно символизирует не просто государственность, но и свободу и независимость Абхазии.