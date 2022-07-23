https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-30-letiem-sovremennogo-abkhazskogo-flaga-1040450538.html

Бжания поздравил народ Абхазии с 30-летием современного абхазского флага

Бжания поздравил народ Абхазии с 30-летием современного абхазского флага

Флаг Республики Абхазия был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T11:05+0300

2022-07-23T11:05+0300

2022-07-23T13:37+0300

в абхазии

день государственного флага абхазии

аслан бжания

поздравления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040414678_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53c8dc1586cea3c37fdc68797eb7502.jpg

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех граждан республики с Днем государственного флага, текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства."Уважаемые сограждане, поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия! Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства", - обратился Бжания. Президент напомнил, что 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, утвердил государственную символику республики – флаг и герб.Он пожелал всем соотечественникам согласия и благополучия, а родине - процветания.Современный абхазский флаг был утвержден 23 июля 1992 года, автор эскизов - художник Валерий Гамгия. Вскоре после этого, 14 августа, началась Отечественная война народа Абхазии. Сыны и дочери Абхазии встали на защиту Отечества и шли в бой под флагом ради мира и свободы родной земли. Победа над врагом была одержана, а полотно символизирует не просто государственность, но и свободу и независимость Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

день государственного флага абхазии, аслан бжания, поздравления