https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/dzhindzholiya-rasskazala-kak-sdelat-tak-chtoby-pokhod-ne-stal-plokhim-vospominaniem--1040375719.html
Джинджолия рассказала, как сделать так, чтобы поход не стал плохим воспоминанием
Джинджолия рассказала, как сделать так, чтобы поход не стал плохим воспоминанием
Как подготовиться к походу в горы, какие меры профилактики позволят избежать травм и как повысить выносливость, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия... 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T13:32+0300
2022-07-23T13:32+0300
2022-07-23T13:32+0300
радио
подкасты
походы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040375550_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_27da828063ab5476d86c7fa61e069958.jpg
Джинджолия рассказала, как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием
Джинджолия рассказала, как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием
Лето время походов и длительных прогулок, но для неподготовленных людей увеличение активности может привести к нежелательным последствиям, болям, а иногда и травмам. Как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием, что брать с собой и какая должна быть обувь, своими советами поделились реабилитолог Асмат Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040375550_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_65dfd2222e9d354b1dd448fa44e5c4eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, походы, туризм, аудио
Джинджолия рассказала, как сделать так, чтобы поход не стал плохим воспоминанием
Как подготовиться к походу в горы, какие меры профилактики позволят избежать травм и как повысить выносливость, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, реабилитолог Асмат Джинджолия.
Лето время походов и длительных прогулок, но для неподготовленных людей увеличение активности может привести к нежелательным последствиям, болям, а иногда и травмам. Как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием, что брать с собой и какая должна быть обувь, своими советами поделились реабилитолог Асмат Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.