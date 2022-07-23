https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/dzhindzholiya-rasskazala-kak-sdelat-tak-chtoby-pokhod-ne-stal-plokhim-vospominaniem--1040375719.html

Джинджолия рассказала, как сделать так, чтобы поход не стал плохим воспоминанием

Джинджолия рассказала, как сделать так, чтобы поход не стал плохим воспоминанием

Как подготовиться к походу в горы, какие меры профилактики позволят избежать травм и как повысить выносливость, об этом в эфире радио Sputnik Абхазия... 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T13:32+0300

2022-07-23T13:32+0300

2022-07-23T13:32+0300

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Джинджолия рассказала, как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием Джинджолия рассказала, как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием

Лето время походов и длительных прогулок, но для неподготовленных людей увеличение активности может привести к нежелательным последствиям, болям, а иногда и травмам. Как сделать так, чтоб поход не стал плохим воспоминанием, что брать с собой и какая должна быть обувь, своими советами поделились реабилитолог Асмат Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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