https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/ekspert-sprognoziroval-zagruzhennost-oteley-v-abkhazii-do-kontsa-leta-1040453219.html
Эксперт спрогнозировал 100-процентную загрузку отелей Абхазии до конца лета
Эксперт спрогнозировал 100-процентную загрузку отелей Абхазии до конца лета
По данным Tvil.ru , Гагра, Сухум и Новый Афон входят в топ лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T15:21+0300
2022-07-23T15:21+0300
2022-07-23T16:52+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. По всем отелям Абхазии до августа прогнозируется стопроцентная загрузка, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.По его словам, в нынешнем сезоне туристы предпочитают для отдыха отели среднего и высокого класса, где представлено трехразовое питание, бассейн и развлечения для детей, эконом сегмент начал загружаться только недавно. По мнению эксперта, такая тенденция связана с тем, что для туристов, ориентированных на менее затратный отдых, в связи с текущей экономической ситуацией стало дороже добираться и оплачивать пропитание за пределами места проживания."Также будут загружаться новые отели, которые открылись в ходе сезона. В основном это отели среднего и высшего уровня, семейные, цены за неделю составляют от 50 тысяч на двоих, включая питание", - добавил он.Косилов отметил, что в Абхазии стали все чаще появляться мини-отели, которые по уровню не уступают российским. Они строятся по всей Абхазии, в том числе в горной части, добавил он.По словам эксперта, пока что среди туристов не наблюдается активного бронирования в сентябре. Однако все чаще туристы стали планировать отдых незадолго до отъезда, что по мнению Косилова плохо, так как подобрать подходящее место сложнее.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, отдых в абхазии, туризм, отели
Эксперт спрогнозировал 100-процентную загрузку отелей Абхазии до конца лета
15:21 23.07.2022 (обновлено: 16:52 23.07.2022)
По данным Tvil.ru , Гагра, Сухум и Новый Афон входят в топ лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. По всем отелям Абхазии до августа прогнозируется стопроцентная загрузка, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.
По его словам, в нынешнем сезоне туристы предпочитают для отдыха отели среднего и высокого класса, где представлено трехразовое питание, бассейн и развлечения для детей, эконом сегмент начал загружаться только недавно. По мнению эксперта, такая тенденция связана с тем, что для туристов, ориентированных на менее затратный отдых, в связи с текущей экономической ситуацией стало дороже добираться и оплачивать пропитание за пределами места проживания.
"Также будут загружаться новые отели, которые открылись в ходе сезона. В основном это отели среднего и высшего уровня, семейные, цены за неделю составляют от 50 тысяч на двоих, включая питание", - добавил он.
Косилов отметил, что в Абхазии стали все чаще появляться мини-отели, которые по уровню не уступают российским. Они строятся по всей Абхазии, в том числе в горной части, добавил он.
По словам эксперта, пока что среди туристов не наблюдается активного бронирования в сентябре. Однако все чаще туристы стали планировать отдых незадолго до отъезда, что по мнению Косилова плохо, так как подобрать подходящее место сложнее.