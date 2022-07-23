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Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
По данным ВОЗ, случаи оспы обезьян зарегистрированы более чем в 75 странах, большинство заражений выявили в Европе среди мужчин. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T18:03+0300
2022-07-23T18:03+0300
2022-07-23T18:03+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, передает РИА Новости.Сам комитет не достиг единогласия в этом вопросе.Оспа обезьян - вирусная инфекция, которая в редких случаях передается среди людей. Большинство пациентов переносят заболевание легко и выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, вирусы, воз
Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
По данным ВОЗ, случаи оспы обезьян зарегистрированы более чем в 75 странах, большинство заражений выявили в Европе среди мужчин.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, передает РИА Новости
.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян - чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", – сказал Тедрос в субботу на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Сам комитет не достиг единогласия в этом вопросе.
Оспа обезьян - вирусная инфекция, которая в редких случаях передается среди людей. Большинство пациентов переносят заболевание легко и выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.