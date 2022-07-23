https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/glava-voz-priznal-vspyshku-ospy-obezyan-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1040455647.html

Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

По данным ВОЗ, случаи оспы обезьян зарегистрированы более чем в 75 странах, большинство заражений выявили в Европе среди мужчин. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T18:03+0300

2022-07-23T18:03+0300

2022-07-23T18:03+0300

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, передает РИА Новости.Сам комитет не достиг единогласия в этом вопросе.Оспа обезьян - вирусная инфекция, которая в редких случаях передается среди людей. Большинство пациентов переносят заболевание легко и выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, вирусы, воз