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Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID-19
Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние две недели почти по всей России, но, по оценкам Роспотребнадзора, он не взрывной. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T12:20+0300
2022-07-23T12:20+0300
2022-07-23T12:22+0300
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В России можно говорить о приближении новой волны COVID-19, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рост заболеваемости коронавирусом в последние две недели почти по всей России, кроме Дальнего Востока.За минувшие сутки в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.В Абхазии с 15 по 19 июля выявили 23 случая коронавируса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, коронавирусы, россия, новости
Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID-19
12:20 23.07.2022 (обновлено: 12:22 23.07.2022)
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние две недели почти по всей России, но, по оценкам Роспотребнадзора, он не взрывной.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В России можно говорить о приближении новой волны COVID-19, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", - сказал Жемчугов в интервью РИА Новости
.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рост заболеваемости коронавирусом в последние две недели почти по всей России, кроме Дальнего Востока.
За минувшие сутки в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.
В Абхазии с 15 по 19 июля выявили 23 случая коронавируса.