https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/immunolog-rasskazal-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-1040451422.html

Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID-19

Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в последние две недели почти по всей России, но, по оценкам Роспотребнадзора, он не взрывной. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T12:20+0300

2022-07-23T12:20+0300

2022-07-23T12:22+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В России можно говорить о приближении новой волны COVID-19, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рост заболеваемости коронавирусом в последние две недели почти по всей России, кроме Дальнего Востока.За минувшие сутки в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.В Абхазии с 15 по 19 июля выявили 23 случая коронавируса.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, коронавирусы, россия, новости