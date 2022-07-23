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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/kvitsiniya-otpravilsya-v-dnr-dlya-dostavki-tela-pogibshego-boytsa-v-abkhaziyu-1040455538.html
Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию
Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию
Доброволец Лоран Смыр был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T17:45+0300
2022-07-23T17:47+0300
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить тело погибшего в ДНР добровольца Лорана Смыр на родину. Об этом сообщает спасательное ведомство республики.Лоран Смыр из Нового Афона воевал в составе добровольческого подразделения "Пятнашка" практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Он погиб, получив осколочное ранение.
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мчс абхазии, новости, днр

Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию

17:45 23.07.2022 (обновлено: 17:47 23.07.2022)
© Sputnik / Акоп КущянЛев Квициния
Лев Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Доброволец Лоран Смыр был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить тело погибшего в ДНР добровольца Лорана Смыр на родину.
Об этом сообщает спасательное ведомство республики.
Лоран Смыр из Нового Афона воевал в составе добровольческого подразделения "Пятнашка" практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Он погиб, получив осколочное ранение.
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