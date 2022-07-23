https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/kvitsiniya-otpravilsya-v-dnr-dlya-dostavki-tela-pogibshego-boytsa-v-abkhaziyu-1040455538.html

Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию

Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию

Доброволец Лоран Смыр был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T17:45+0300

2022-07-23T17:45+0300

2022-07-23T17:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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новости

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить тело погибшего в ДНР добровольца Лорана Смыр на родину. Об этом сообщает спасательное ведомство республики.Лоран Смыр из Нового Афона воевал в составе добровольческого подразделения "Пятнашка" практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Он погиб, получив осколочное ранение.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, новости, днр