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Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию
Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию
Доброволец Лоран Смыр был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T17:45+0300
2022-07-23T17:45+0300
2022-07-23T17:47+0300
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить тело погибшего в ДНР добровольца Лорана Смыр на родину. Об этом сообщает спасательное ведомство республики.Лоран Смыр из Нового Афона воевал в составе добровольческого подразделения "Пятнашка" практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Он погиб, получив осколочное ранение.
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мчс абхазии, новости, днр
Квициния отправился в ДНР для доставки тела погибшего бойца Смыр в Абхазию
17:45 23.07.2022 (обновлено: 17:47 23.07.2022)
Доброволец Лоран Смыр был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить тело погибшего в ДНР добровольца Лорана Смыр на родину.
Об этом сообщает
спасательное ведомство республики.
Лоран Смыр из Нового Афона воевал в составе добровольческого подразделения "Пятнашка" практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Он погиб, получив осколочное ранение.