https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/obilnye-dozhdi-zatopili-sochi-1040475366.html

Обильные дожди затопили Сочи

Обильные дожди затопили Сочи

Синоптики прогнозировали обильные осадки на 22 и 23 июля на территории курорта. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Ливни усилились в Сочи вечером 23 июля, основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы, сообщают местные СМИ.На улицах Донской, Пасечной, Рахманинова потоками воды снесло машины, в некоторых из них могли находиться люди. На Донской, где ситуация наиболее серьезная, разворачивают выездной оперштаб, на месте находится мэр города Алексей Копайгородский.В микрорайоне Мацеста включили сирену. Уровень воды в речке Бзугу достиг неблагоприятной отметки, туда прибыли спасатели.Движение на трассе А-148 (дублер) перекрыли на участке между 7 и 8 тоннелями, из-за обильного дождя вода зашла в тоннель.Аварийные бригады находятся в повышенной готовности для оперативно устранения последствий ЧС: более 1000 специалистов и до 400 единиц техники готовы подключить к оказанию помощи.

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в мире, сочи, новости, ливни, дождь