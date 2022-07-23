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Обильные дожди затопили Сочи
Обильные дожди затопили Сочи
Синоптики прогнозировали обильные осадки на 22 и 23 июля на территории курорта. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T23:45+0300
2022-07-23T23:45+0300
2022-07-23T23:56+0300
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Ливни усилились в Сочи вечером 23 июля, основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы, сообщают местные СМИ.На улицах Донской, Пасечной, Рахманинова потоками воды снесло машины, в некоторых из них могли находиться люди. На Донской, где ситуация наиболее серьезная, разворачивают выездной оперштаб, на месте находится мэр города Алексей Копайгородский.В микрорайоне Мацеста включили сирену. Уровень воды в речке Бзугу достиг неблагоприятной отметки, туда прибыли спасатели.Движение на трассе А-148 (дублер) перекрыли на участке между 7 и 8 тоннелями, из-за обильного дождя вода зашла в тоннель.Аварийные бригады находятся в повышенной готовности для оперативно устранения последствий ЧС: более 1000 специалистов и до 400 единиц техники готовы подключить к оказанию помощи.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сочи, новости, ливни, дождь
Обильные дожди затопили Сочи
23:45 23.07.2022 (обновлено: 23:56 23.07.2022)
Синоптики прогнозировали обильные осадки на 22 и 23 июля на территории курорта.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Ливни усилились в Сочи вечером 23 июля, основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы, сообщают местные СМИ.
На улицах Донской, Пасечной, Рахманинова потоками воды снесло машины, в некоторых из них могли находиться люди. На Донской, где ситуация наиболее серьезная, разворачивают выездной оперштаб, на месте находится мэр города Алексей Копайгородский.
В микрорайоне Мацеста включили сирену. Уровень воды в речке Бзугу достиг неблагоприятной отметки, туда прибыли спасатели.
Движение на трассе А-148 (дублер) перекрыли на участке между 7 и 8 тоннелями, из-за обильного дождя вода зашла в тоннель.
Аварийные бригады находятся в повышенной готовности для оперативно устранения последствий ЧС: более 1000 специалистов и до 400 единиц техники готовы подключить к оказанию помощи.