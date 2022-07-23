https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/pravda-tela-kak-gormony-upravlyayut-nami-1040396976.html

"Правда тела". Как гормоны управляют нами

"Правда тела". Как гормоны управляют нами

В резком наборе веса и возросшем аппетите принято винить загадочный гормональный фон, хотя мало кто может объяснить – какая между ними взаимосвязь. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Как гормоны управляют нами "Правда тела". Как гормоны управляют нами

Как тестостерон помогает в похудении, влияют ли изменения в питании на количество гормонов, какие гормоны образуются в желудке и как работает система "производства" гормонов в организме человека.Что нового медицина узнала о гормонах за последние 20 лет, как изменилась (в лучшую сторону) заместительная гормональная терапия и какие анализы показывают изменения в гормональном фоне - рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.2:55 – зачем нужны гормоны4:30 – где находится "диспетчер гормонов"5:35 – что такое гормональная терапия и когда ее применяют6:30 – Слабость, апатия, отеки – симптомы чего?7:17 – где берут гормоны для терапии8:16 – почему диеты – это плохо10:35 – "Бич нынешнего века – саркопения"12:34 – щитовидка и резкий набор веса14:30 – как тестостерон помогает "худым"15:44 – что делали надпочечники, "увидев" мамонта17:10 – почему дефицит йода вреден для детей19:36 – гормоны нами управляют?Слушайте подкасты РИА Новости.

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