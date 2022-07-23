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Турнир по футболу среди сельских команд пройдет в Абхазии
Турнир по футболу среди сельских команд пройдет в Абхазии
В турнире примут участие 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T08:40+0300
2022-07-23T08:40+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Турнир по футболу среди сельских команд откроется на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу 23 июля, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.Хагба отметил, что главная цель турнира – популяризировать футбол в селах Абхазии, так как по большей части профессионально спортом занимаются городские жители.По словам Хагба, команды сел состоят из игроков от 15 лет, в состав каждой команды входят 11 человек. В день открытия состоится игра между командами Члоу и Лыхны. Финал турнира пройдет 7 августа.Победителей турнира будут награждать кубками и медалями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, спорт, новости
Турнир по футболу среди сельских команд пройдет в Абхазии
В турнире примут участие 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Турнир по футболу среди сельских команд откроется на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу 23 июля, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.
Хагба отметил, что главная цель турнира – популяризировать футбол в селах Абхазии, так как по большей части профессионально спортом занимаются городские жители.
"Мы понимаем, что сельскому футболу нужно уделять большое внимание, в нем мы видим большой потенциал. Это спортивный интерес и возможность участвовать в профессиональном футболе, показать себя. Кроме того, люди будут видеться, общаться, приезжать друг к другу в села. Мы видим в этом только позитив", - сказал он.
По словам Хагба, команды сел состоят из игроков от 15 лет, в состав каждой команды входят 11 человек. В день открытия состоится игра между командами Члоу и Лыхны. Финал турнира пройдет 7 августа.
Победителей турнира будут награждать кубками и медалями.