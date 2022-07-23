Турнир по футболу среди сельских команд пройдет в Абхазии

"Мы понимаем, что сельскому футболу нужно уделять большое внимание, в нем мы видим большой потенциал. Это спортивный интерес и возможность участвовать в профессиональном футболе, показать себя. Кроме того, люди будут видеться, общаться, приезжать друг к другу в села. Мы видим в этом только позитив", - сказал он.