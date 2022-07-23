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ВС России поразили в ДНР более 50 взводов артиллерии Украины

ВС России поразили в ДНР более 50 взводов артиллерии Украины

Российские военные продолжают проведение специальной военной операции на Украине, начатой 24 февраля. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T14:00+0300

2022-07-23T14:00+0300

2022-07-23T14:00+0300

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. За минувшие сутки ВС России поразили на территории ДНР в общей сложности более 50 взводов украинской артиллерии, сообщает Минобороны.Также, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях нацформирования "Донбасс".Ударом российской авиации в городе Апостолово Днепропетровской области уничтожены до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе Белогоровки в ДНР 2-й батальон 14-й механизированной бригады ВСУ потерял больше половины личного состава.Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 3185 орудий полевой артиллерии и миномет.

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