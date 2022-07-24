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Часть улицы Джонуа в Сухуме будет перекрыта 25 июля
Часть улицы Джонуа в Сухуме будет перекрыта 25 июля
Неудобства связаны с ремонтом дорожного покрытия. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T20:10+0300
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Завтра, 25 июля, с раннего утра будет ограничено движение по улице Джонуа в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации. Из-за подготовки к укладке второго слоя асфальта будет перекрыт участок улицы Джонуа от улицы Дзидзария до улицы Гулиа. Ремонтные работы проводятся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
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Часть улицы Джонуа в Сухуме будет перекрыта 25 июля
20:10 24.07.2022 (обновлено: 20:22 24.07.2022)
Неудобства связаны с ремонтом дорожного покрытия.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Завтра, 25 июля, с раннего утра будет ограничено движение по улице Джонуа в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Из-за подготовки к укладке второго слоя асфальта будет перекрыт участок улицы Джонуа от улицы Дзидзария до улицы Гулиа.
Ремонтные работы проводятся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.