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Часть улицы Джонуа в Сухуме будет перекрыта 25 июля

Часть улицы Джонуа в Сухуме будет перекрыта 25 июля

Неудобства связаны с ремонтом дорожного покрытия. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Завтра, 25 июля, с раннего утра будет ограничено движение по улице Джонуа в Сухуме, сообщает пресс-служба столичной администрации. Из-за подготовки к укладке второго слоя асфальта будет перекрыт участок улицы Джонуа от улицы Дзидзария до улицы Гулиа. Ремонтные работы проводятся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

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