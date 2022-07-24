https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/dve-vystavki-kartin-otkroyutsya-v-sukhume-v-iyule-1040487180.html

Две выставки картин откроются в Сухуме в июле

Две выставки картин откроются в Сухуме в июле

Выставки "Летняя галерея" и "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" продлятся с конца июля по 29 августа. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T19:12+0300

2022-07-24T19:12+0300

2022-07-24T19:12+0300

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Выставки картин "Летняя галерея" и "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" откроются в Центральном выставочном зале до конца июля, рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия."Они будут проходить в малом и большом зале. Обе эти выставки ежегодные. Что касается "Летней галереи", то это не только возможность увидеть работы наших известных и молодых художников, также их картины можно будет приобрести. Работы представлены в разных стилях - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство", - отметила она.По словам Арсалия, экспозиция будет обновляться каждую неделю. На ней представят несколько десятков работ, в том числе, Заура Мукба, Адгура Пилия, Лаши Габелия, Дианы Хинтба, Бориса Ашуба, Беслана Ласурия.Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", как можно понять по названию, будет посвящена столице Абхазии."Впервые она открылась в 2020 году. Конечно, эта выставка всегда на тему города, о художнике, который живет и развивается в этом пространстве и его видение. В нем участвуют наши художники и современники, чьи картины уже можно отнести к культурному наследию, к примеру, работы Александра Семенцова", - уточнила Арсалия.Как подчеркнула директор ЦВЗ, посвященная Сухума выставка, в некотором роде будет необычной. Столица республики предстанет на холстах мастеров в сюрреалистичном и метафизическом виде.Под некоторыми работами будут нанесены QR-коды. Пройдя по ним, откроется доступ к страничке ЦВЗ в социальных сетях, где будут опубликованы исторические данные и подробности от разных авторов о многих местах в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/prazdnik-dlya-stolitsy-kak-otmetili-den-sukhuma-1040017682.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/fotovystavka-ko-dnyu-sukhuma-otkrylas-na-naberezhnoy-stolitsy-1040002786.html

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