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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T11:50+0300
2022-07-24T11:50+0300
2022-07-24T11:53+0300
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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
11:50 24.07.2022 (обновлено: 11:53 24.07.2022)
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность.
Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.