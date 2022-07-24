https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/grabitel-matros-i-prepodavatel-kto-iz-pisateley-pryatalsya-za-psevdonimom-1040397350.html

Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом

Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом

Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом

Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.Слушайте подкасты РИА Новости.

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