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Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс

Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс

Доцент кафедры истории Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко рассказал о двух вариантах перестройки однополярного мира. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T18:34+0300

2022-07-24T18:34+0300

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Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он напомнил, что мировая история циклична: державы появляются, развиваются, переживают застой и упадок, а на смену им приходят другие."Имперский цикл именно такой — рано или поздно происходит упадок. Для мирового сообщества опасно быстрое ослабление, которое может привести к большому открытому конфликту, резкому падению мировой экономики, волнам неуправляемой миграции, вспышкам голода и болезней, политической нестабильности в бедных и слабых государствах. Если же процесс угасания Запада будет идти медленно и управляемо, это даст время для адаптации мировой экономики и стран к новому миропорядку", — объяснил Дятленко.По его словам, для мирового сообщества более выгоден второй вариант развития событий, когда процесс идет медленно и новые игроки просто занимают высвобождающиеся ниши.

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