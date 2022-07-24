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Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс
Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс
Доцент кафедры истории Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко рассказал о двух вариантах перестройки однополярного мира. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T18:34+0300
2022-07-24T18:34+0300
2022-07-24T18:34+0300
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Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс
Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он напомнил, что мировая история циклична: державы появляются, развиваются, переживают застой и упадок, а на смену им приходят другие."Имперский цикл именно такой — рано или поздно происходит упадок. Для мирового сообщества опасно быстрое ослабление, которое может привести к большому открытому конфликту, резкому падению мировой экономики, волнам неуправляемой миграции, вспышкам голода и болезней, политической нестабильности в бедных и слабых государствах. Если же процесс угасания Запада будет идти медленно и управляемо, это даст время для адаптации мировой экономики и стран к новому миропорядку", — объяснил Дятленко.По его словам, для мирового сообщества более выгоден второй вариант развития событий, когда процесс идет медленно и новые игроки просто занимают высвобождающиеся ниши.
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подкасты, европа, аудио
Историк об ослаблении коллективного Запада: это объективный процесс
Доцент кафедры истории Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко рассказал о двух вариантах перестройки однополярного мира.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан
он напомнил, что мировая история циклична: державы появляются, развиваются, переживают застой и упадок, а на смену им приходят другие.
"Имперский цикл именно такой — рано или поздно происходит упадок. Для мирового сообщества опасно быстрое ослабление, которое может привести к большому открытому конфликту, резкому падению мировой экономики, волнам неуправляемой миграции, вспышкам голода и болезней, политической нестабильности в бедных и слабых государствах. Если же процесс угасания Запада будет идти медленно и управляемо, это даст время для адаптации мировой экономики и стран к новому миропорядку", — объяснил Дятленко.
По его словам, для мирового сообщества более выгоден второй вариант развития событий, когда процесс идет медленно и новые игроки просто занимают высвобождающиеся ниши.