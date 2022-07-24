https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/khagba-o-selskom-futbole-bolshoy-potentsial-i-vozmozhnosti-rosta-1040487768.html

Хагба о сельском футболе: большой потенциал и возможности роста

Хагба о сельском футболе: большой потенциал и возможности роста

Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу 23 июля. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. У сельского футбола большой потенциал и возможности для профессионального роста, сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу, 23 июля. В нем участвуют 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча и Эшера.Сельские команды состоят из игроков от 15 лет, в состав каждой входят 11 человек. В день открытия состоялись игры Лыхны-Члоу, которая закончилась со счетом 1:3 и Алахадзы-Уарча, которая прошла со счетом 1:6.Финал турнира пройдет 7 августа. Победителей турнира будут награждать кубками и медалями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/futbolnyy-turnir-sredi-selskikh-komand-otkrylsya-v-abkhazii-1040455855.html

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