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Хагба о сельском футболе: большой потенциал и возможности роста
Хагба о сельском футболе: большой потенциал и возможности роста
Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу 23 июля. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T19:55+0300
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. У сельского футбола большой потенциал и возможности для профессионального роста, сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу, 23 июля. В нем участвуют 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча и Эшера.Сельские команды состоят из игроков от 15 лет, в состав каждой входят 11 человек. В день открытия состоялись игры Лыхны-Члоу, которая закончилась со счетом 1:3 и Алахадзы-Уарча, которая прошла со счетом 1:6.Финал турнира пройдет 7 августа. Победителей турнира будут награждать кубками и медалями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/futbolnyy-turnir-sredi-selskikh-komand-otkrylsya-v-abkhazii-1040455855.html
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Хагба о сельском футболе: большой потенциал и возможности роста
Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу 23 июля.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik.
У сельского футбола большой потенциал и возможности для профессионального роста, сказал в интервью радио Sputnik
президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.
"Во-первых, речь идет о спортивном интересе. Мы видели и знаем, как играют сельские команды. Во-вторых, это дает возможность определенным игрокам из сел проявить себя, выступить хорошо и получить шанс попасть в профессиональный футбол. Также немаловажен тот факт, что игроки будут видеться, общаться, ездить друг к другу в села", - уверен Хагба.
Турнир по футболу среди сельских команд открылся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу, 23 июля. В нем участвуют 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча и Эшера.
Сельские команды состоят из игроков от 15 лет, в состав каждой входят 11 человек.
В день открытия состоялись игры Лыхны-Члоу, которая закончилась со счетом 1:3 и Алахадзы-Уарча, которая прошла со счетом 1:6.
Финал турнира пройдет 7 августа. Победителей турнира будут награждать кубками и медалями.