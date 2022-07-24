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Лагулаа о нардистах из Абхазии: это наш спорт

Лагулаа о нардистах из Абхазии: это наш спорт

Президент Федерации спортивных нард Абхазии Алхас Лагвилава рассказал о перспективах этого вида спорта в республике. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Лагулаа о спортивных нардах в Абхазии Дополнительное время: Лагулаа о спортивных нардах в Абхазии

По мнению Лагвилава, абхазские спортсмены вполне могут конкурировать с сильнейшими спортсменами. "Это наш спорт", - уверен Алхас Лагвилава. В мае Краснодаре проходил чемпионат России по спортивным нардам, ставший первым после того, как в марте 2022 года нарды признали в России официальным видом спорта.В турнире приняли участие более 200 спортсменов, которые соревновались в трех дисциплинах.В дисциплине “Backgammon” второе место завоевал представитель Абхазии Гарри Лагвилава. В финале он уступил спортсмену из Обнинска. Им, также была одержана победа в розыгрыше Суперджекпота.Подробности слушайте в аудиофайле.

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