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Лагулаа о нардистах из Абхазии: это наш спорт
Лагулаа о нардистах из Абхазии: это наш спорт
Президент Федерации спортивных нард Абхазии Алхас Лагвилава рассказал о перспективах этого вида спорта в республике. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T15:00+0300
2022-07-24T15:00+0300
2022-07-24T15:00+0300
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Дополнительное время: Лагулаа о спортивных нардах в Абхазии
Дополнительное время: Лагулаа о спортивных нардах в Абхазии
По мнению Лагвилава, абхазские спортсмены вполне могут конкурировать с сильнейшими спортсменами. "Это наш спорт", - уверен Алхас Лагвилава. В мае Краснодаре проходил чемпионат России по спортивным нардам, ставший первым после того, как в марте 2022 года нарды признали в России официальным видом спорта.В турнире приняли участие более 200 спортсменов, которые соревновались в трех дисциплинах.В дисциплине “Backgammon” второе место завоевал представитель Абхазии Гарри Лагвилава. В финале он уступил спортсмену из Обнинска. Им, также была одержана победа в розыгрыше Суперджекпота.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
Лагулаа о нардистах из Абхазии: это наш спорт
Президент Федерации спортивных нард Абхазии Алхас Лагвилава рассказал о перспективах этого вида спорта в республике.
По мнению Лагвилава, абхазские спортсмены вполне могут конкурировать с сильнейшими спортсменами.
"Это наш спорт", - уверен Алхас Лагвилава.
В мае Краснодаре проходил чемпионат России по спортивным нардам, ставший первым после того, как в марте 2022 года нарды признали в России официальным видом спорта.
В турнире приняли участие более 200 спортсменов, которые соревновались в трех дисциплинах.
В дисциплине “Backgammon” второе место завоевал представитель Абхазии Гарри Лагвилава. В финале он уступил спортсмену из Обнинска. Им, также была одержана победа в розыгрыше Суперджекпота.
Подробности слушайте в аудиофайле.