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Удар стихии: последствия наводнения в Сочи
Удар стихии: последствия наводнения в Сочи
В ночь с 23 на 24 апреля в Сочи буквально за час выпало 76 миллиметров осадков. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
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Сильный дождь привел к повышению уровня рек, вода, вышедшая их берегов, затопила улицы города, снося все на своем пути - даже легковые автомобили. В городе работали сирены, для ликвидации последствий наводнения были задействованы более тысячи человек и сотни единиц техники.
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Удар стихии: последствия наводнения в Сочи

15:34 24.07.2022
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В ночь с 23 на 24 апреля в Сочи буквально за час выпало 76 миллиметров осадков.
Сильный дождь привел к повышению уровня рек, вода, вышедшая их берегов, затопила улицы города, снося все на своем пути - даже легковые автомобили. В городе работали сирены, для ликвидации последствий наводнения были задействованы более тысячи человек и сотни единиц техники.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сильный дождь обрушился на курортный город ночью, 23 июля.

Сильный дождь обрушился на курортный город ночью, 23 июля. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Сильный дождь обрушился на курортный город ночью, 23 июля.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Он не прекращался почти час, и вызвал сильнейшее наводнение.

Он не прекращался почти час, и вызвал сильнейшее наводнение. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Он не прекращался почти час, и вызвал сильнейшее наводнение.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы.

Основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Потоки воды сносили целые машины - всего пострадали более 50 автомобилей.

Потоки воды сносили целые машины - всего пострадали более 50 автомобилей. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Потоки воды сносили целые машины - всего пострадали более 50 автомобилей.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Вода зашла в подвалы домов и даже на первые этажи - аварийные службы выкачивали ее всю ночь.

Вода зашла в подвалы домов и даже на первые этажи - аварийные службы выкачивали ее всю ночь. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Вода зашла в подвалы домов и даже на первые этажи - аварийные службы выкачивали ее всю ночь.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Были затоплены и подстанции. В части города было отключено электричество.

Были затоплены и подстанции. В части города было отключено электричество. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Были затоплены и подстанции. В части города было отключено электричество.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Спасатели, власти города и волонтеры до сих пор работают над ликвидацией последствий непогоды.

Спасатели, власти города и волонтеры до сих пор работают над ликвидацией последствий непогоды. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Артур Лебедев
/
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Спасатели, власти города и волонтеры до сих пор работают над ликвидацией последствий непогоды.

© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение все еще действует - синоптики прогнозируют ливни, выход рек из берегов, смерчи над морем. Глава города сообщил, что планируется введение режима ЧС.

Штормовое предупреждение все еще действует - синоптики прогнозируют ливни, выход рек из берегов, смерчи над морем. Глава города сообщил, что планируется введение режима ЧС. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Артур Лебедев
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Штормовое предупреждение все еще действует - синоптики прогнозируют ливни, выход рек из берегов, смерчи над морем. Глава города сообщил, что планируется введение режима ЧС.

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