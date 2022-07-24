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Удар стихии: последствия наводнения в Сочи
Удар стихии: последствия наводнения в Сочи
В ночь с 23 на 24 апреля в Сочи буквально за час выпало 76 миллиметров осадков. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T15:34+0300
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Сильный дождь привел к повышению уровня рек, вода, вышедшая их берегов, затопила улицы города, снося все на своем пути - даже легковые автомобили. В городе работали сирены, для ликвидации последствий наводнения были задействованы более тысячи человек и сотни единиц техники.
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сочи, мультимедиа, фото , потоп, фото
Удар стихии: последствия наводнения в Сочи
В ночь с 23 на 24 апреля в Сочи буквально за час выпало 76 миллиметров осадков.
Сильный дождь привел к повышению уровня рек, вода, вышедшая их берегов, затопила улицы города, снося все на своем пути - даже легковые автомобили. В городе работали сирены, для ликвидации последствий наводнения были задействованы более тысячи человек и сотни единиц техники.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Сильный дождь обрушился на курортный город ночью, 23 июля.
Сильный дождь обрушился на курортный город ночью, 23 июля.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Он не прекращался почти час, и вызвал сильнейшее наводнение.
Он не прекращался почти час, и вызвал сильнейшее наводнение.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы.
Основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Потоки воды сносили целые машины - всего пострадали более 50 автомобилей.
Потоки воды сносили целые машины - всего пострадали более 50 автомобилей.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Вода зашла в подвалы домов и даже на первые этажи - аварийные службы выкачивали ее всю ночь.
Вода зашла в подвалы домов и даже на первые этажи - аварийные службы выкачивали ее всю ночь.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Были затоплены и подстанции. В части города было отключено электричество.
Были затоплены и подстанции. В части города было отключено электричество.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Спасатели, власти города и волонтеры до сих пор работают над ликвидацией последствий непогоды.
Спасатели, власти города и волонтеры до сих пор работают над ликвидацией последствий непогоды.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Штормовое предупреждение все еще действует - синоптики прогнозируют ливни, выход рек из берегов, смерчи над морем. Глава города сообщил, что планируется введение режима ЧС.
Штормовое предупреждение все еще действует - синоптики прогнозируют ливни, выход рек из берегов, смерчи над морем. Глава города сообщил, что планируется введение режима ЧС.