https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html

Удар стихии: последствия наводнения в Сочи

Удар стихии: последствия наводнения в Сочи

В ночь с 23 на 24 апреля в Сочи буквально за час выпало 76 миллиметров осадков. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T15:34+0300

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Сильный дождь привел к повышению уровня рек, вода, вышедшая их берегов, затопила улицы города, снося все на своем пути - даже легковые автомобили. В городе работали сирены, для ликвидации последствий наводнения были задействованы более тысячи человек и сотни единиц техники.

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сочи, мультимедиа, фото , потоп, фото