https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/kosilov-o-tursezone-2022-goda-v-abkhazii-poekhali-kapriznye-turisty-1040452003.html

Косилов о турсезоне 2022 года в Абхазии: поехали капризные туристы

Косилов о турсезоне 2022 года в Абхазии: поехали капризные туристы

Как проходит туристический сезон в Абхазии, каковы особенности работы турбизнеса в этом году и каким будет спрос на бархатный сезон, в эфире радио Sputnik... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

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Косилов о турсезоне 2022 года в Абхазии: поехали капризные туристы Косилов о турсезоне 2022 года в Абхазии: поехали капризные туристы

Спрос на Абхазию в сезоне 2022 года вырос в среднем на 20-30%, сообщается на сайте ассоциации туроператоров России. В популярных отелях и санаториях Абхазии сложно со свободными местами на август и даже на сентябрь. По словам Косилова, прошлогодний порог уже преодолен."В этом сезоне преимущество получили отели среднего уровня и высокого. Они в первую очередь загрузились, и они поднимали цены больше всех. До августа будет 100% загрузка отелей, будут загружаться и новые отели, которые открывались в ходе сезона, на них будет спрос", – сказал Косилов.Руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" отмечает, что их радует строительство новых отелей в городах Абхазии, где туризм в советское время не был развит, это, в частности, центр Гудауты, сказал Косилов.Говоря о прогнозах на сентябрь, туроператор говорит, что пока интереса нет."По сентябрю прогнозы делаем осторожно. Вообще, год осторожный, но пока интереса на сентябрь, который сметал все на своем пути, сейчас нет. Есть стопы по каким-то отелям, но ажиотажа сильного пока нет. Но, возможно, он появится", – сказал Косилов.Собеседник Sputnik рассказал, что в этом году в Абхазию поехали капризные туристы – турецкие, тайские, европейские, и в целом уровень благожелательный, нежели чем тот, который был лет пять тому назад. Косилов объяснил, что позволяет ему говорить об этом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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