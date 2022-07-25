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Правозащитник рассказал, зачем европейские власти забирают детей у беженцев с Украины

Правозащитник рассказал, зачем европейские власти забирают детей у беженцев с Украины

Власти Запорожья заявили, что у украинских беженцев на западе, чаще всего, в Германии, стали изымать детей, причем, зачастую, по надуманным причинам. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

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Финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман, рассказал, что среди беженцев много женщин с детьми. И европейские власти, опираясь на либеральные законы, могут интерпретировать ситуацию как хотят, и забирать детей без решения суда. В Финляндии, добавил он, для того, чтобы отнять детей у родителей, не нужна даже причина, достаточно простого "беспокойства". Бекман пояснил, что таким образом власти могут препятствовать возвращению беженцев на Украину, так как у их матерей со временем может возникать желание вернуться на родину, в более спокойные ее регионы. Финляндия, рассказал Бекман, готовится принять большое количество беженцев, но эйфории по этому поводу уже нет. Он пояснил, что были даже случаи, когда беженцы из возвращались из Финляндии обратно, потому что власти не могли помочь им в достаточной мере.

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