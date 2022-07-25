https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rossiyanin-propal-v-okrestnostyakh-pskhu-1040501516.html

Россиянин пропал в окрестностях Псху

Россиянин пропал в окрестностях Псху

Поиски ведутся уже третьи сутки, в последний раз россиянина видели 10 дней назад в селе Псху. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T13:40+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. 50-летний гражданин России Борис Тупикин пропал в горах Абхазии, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Спасатели ведут поиски уже третьи сутки, но результатов пока нет. О пропаже россиянина оповещены все жители села и местные охотники.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, новости