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Россиянин пропал в окрестностях Псху
Россиянин пропал в окрестностях Псху
Поиски ведутся уже третьи сутки, в последний раз россиянина видели 10 дней назад в селе Псху. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T13:40+0300
2022-07-25T13:40+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. 50-летний гражданин России Борис Тупикин пропал в горах Абхазии, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Спасатели ведут поиски уже третьи сутки, но результатов пока нет. О пропаже россиянина оповещены все жители села и местные охотники.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, новости
Россиянин пропал в окрестностях Псху
13:40 25.07.2022 (обновлено: 13:44 25.07.2022)
Поиски ведутся уже третьи сутки, в последний раз россиянина видели 10 дней назад в селе Псху.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. 50-летний гражданин России Борис Тупикин пропал в горах Абхазии, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В последний раз Тупикина видели 15 июля в окрестностях села Псху.
Спасатели ведут поиски уже третьи сутки, но результатов пока нет. О пропаже россиянина оповещены все жители села и местные охотники.