https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/skakov-esli-by-kiev-poshel-na-peregovory-s-rf-ranshe-bylo-bolshe-pole-dlya-manevrov--1040496837.html
Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с Россией раньше, было больше поле для маневров
Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с Россией раньше, было больше поле для маневров
Изменение геополитической ситуации в мире, возможный вектор развития абхазо-российских отношений, последствия для Грузии в случае открытия второго фронта... 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T15:36+0300
2022-07-25T15:36+0300
2022-07-25T17:43+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
донбасс
спецоперация
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/19/1040496999_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_1002be87f4d95f610c6468a6f3da8bd9.jpg
Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с РФ раньше, было бы больше поле для маневров
Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с РФ раньше, было бы больше поле для маневров
Эпоха однополярного мира подошла к концу, и наступает новый этап в мировой истории, заявил российский лидер Владимир Путин в одном из своих последних выступлений.Политолог, историк Александр Скаков убежден, что эта эпоха подошла к концу не сейчас, а раньше, и сейчас в мире есть несколько полюсов, среди которых Китай – один из ведущих. По мнению Скакова, число полюсов будет увеличиваться. "Сейчас их минимум три, а может, и больше – Россия, Америка, Китай. Думаю, что Индия и Южная Америка входит в число этих полюсов, может, и Бразилия. Эпоха, когда Америка могла диктовать свою волю и командовать всему миру как жить, ставить свои правила, уходит в прошлое. Европа пока не является полюсом, она не нашла своего пути. Может быть, она им станет рано или поздно", – сказал Скаков. Комментируя географию Специальной военной операции России по защите Донбасса, эксперт отметил, что если бы украинская сторона была более готова к переговорам раньше, то было бы больше возможностей для обеих сторон. Подробности слушайте в аудиофайле.
россия
украина
донбасс
сша
великобритания
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/19/1040496999_285:0:2600:1736_1920x0_80_0_0_7e5e6b47ad37ff3e7abbbc24dd1ab130.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, сша, великобритания, аудио
Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с Россией раньше, было больше поле для маневров
15:36 25.07.2022 (обновлено: 17:43 25.07.2022)
Изменение геополитической ситуации в мире, возможный вектор развития абхазо-российских отношений, последствия для Грузии в случае открытия второго фронта, прокомментировал кандидат исторических наук, заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков.
Эпоха однополярного мира подошла к концу, и наступает новый этап в мировой истории, заявил российский лидер Владимир Путин в одном из своих последних выступлений.
Политолог, историк Александр Скаков убежден, что эта эпоха подошла к концу не сейчас, а раньше, и сейчас в мире есть несколько полюсов, среди которых Китай – один из ведущих. По мнению Скакова, число полюсов будет увеличиваться.
"Сейчас их минимум три, а может, и больше – Россия, Америка, Китай. Думаю, что Индия и Южная Америка входит в число этих полюсов, может, и Бразилия. Эпоха, когда Америка могла диктовать свою волю и командовать всему миру как жить, ставить свои правила, уходит в прошлое. Европа пока не является полюсом, она не нашла своего пути. Может быть, она им станет рано или поздно", – сказал Скаков.
Комментируя географию Специальной военной операции России по защите Донбасса, эксперт отметил, что если бы украинская сторона была более готова к переговорам раньше, то было бы больше возможностей для обеих сторон.
"Она была готова, но ее убедили, в первую очередь американцы и англичане, что не надо идти на эти переговоры. Если бы она была готова на переговоры раньше, когда были стамбульские встречи, то, возможно, было бы больше поле маневра для обеих сторон. Это было бы лучше для всех. Но Вашингтон и Лондон убеждали Киев, что нужно воевать до последнего украинца и победы над Россией, и Украина получит все свои бывшие территории. Думаю, что это тупиковый путь", – считает Александр Скаков.
Подробности слушайте в аудиофайле
.