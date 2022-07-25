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Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с Россией раньше, было больше поле для маневров

Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с Россией раньше, было больше поле для маневров

Изменение геополитической ситуации в мире, возможный вектор развития абхазо-российских отношений, последствия для Грузии в случае открытия второго фронта... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T15:36+0300

2022-07-25T15:36+0300

2022-07-25T17:43+0300

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Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с РФ раньше, было бы больше поле для маневров Скаков: если бы Киев пошел на переговоры с РФ раньше, было бы больше поле для маневров

Эпоха однополярного мира подошла к концу, и наступает новый этап в мировой истории, заявил российский лидер Владимир Путин в одном из своих последних выступлений.Политолог, историк Александр Скаков убежден, что эта эпоха подошла к концу не сейчас, а раньше, и сейчас в мире есть несколько полюсов, среди которых Китай – один из ведущих. По мнению Скакова, число полюсов будет увеличиваться. "Сейчас их минимум три, а может, и больше – Россия, Америка, Китай. Думаю, что Индия и Южная Америка входит в число этих полюсов, может, и Бразилия. Эпоха, когда Америка могла диктовать свою волю и командовать всему миру как жить, ставить свои правила, уходит в прошлое. Европа пока не является полюсом, она не нашла своего пути. Может быть, она им станет рано или поздно", – сказал Скаков. Комментируя географию Специальной военной операции России по защите Донбасса, эксперт отметил, что если бы украинская сторона была более готова к переговорам раньше, то было бы больше возможностей для обеих сторон. Подробности слушайте в аудиофайле.

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