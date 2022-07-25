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Спасатели обнаружили россиянина, пропавшего в районе Псху

Спасатели обнаружили россиянина, пропавшего в районе Псху

В последний раз 50-летнего россиянина видели в селе Псху 10 дней назад. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T16:25+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили гражданина России Бориса Тупикина, пропавшего в районе села Псху. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники МЧС вели поиски россиянина около трех дней. По информации ведомства, до того, как Тупикин был обнаружен, его видели в селе 15 июля, после этого от него не было вестей.

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