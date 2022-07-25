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Спасатели обнаружили россиянина, пропавшего в районе Псху
Спасатели обнаружили россиянина, пропавшего в районе Псху
В последний раз 50-летнего россиянина видели в селе Псху 10 дней назад. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T16:25+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили гражданина России Бориса Тупикина, пропавшего в районе села Псху. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники МЧС вели поиски россиянина около трех дней. По информации ведомства, до того, как Тупикин был обнаружен, его видели в селе 15 июля, после этого от него не было вестей.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Спасатели обнаружили россиянина, пропавшего в районе Псху
16:25 25.07.2022 (обновлено: 17:10 25.07.2022)
В последний раз 50-летнего россиянина видели в селе Псху 10 дней назад.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили гражданина России Бориса Тупикина, пропавшего в районе села Псху. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Тупикин был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от Псху, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники МЧС вели поиски россиянина около трех дней. По информации ведомства, до того, как Тупикин был обнаружен, его видели в селе 15 июля, после этого от него не было вестей.