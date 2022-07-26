https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-ob-itogakh-konferentsii-spasateley-v-pitere-1040526671.html
Глава МЧС Абхазии рассказал об итогах конференции спасателей в Питере
Глава МЧС Абхазии рассказал об итогах конференции спасателей в Питере
III Всероссийская конференция "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития", в котором приняла участие делегация из Абхазии во главе с... 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T19:18+0300
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СУХУМ, 26 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопросы взаимопомощи во время масштабных чрезвычайных ситуаций обсудили на конференции "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития" в Санкт-Петербурге, рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.Глава МЧС Абхазии предложил российским коллегам провести в республике подобные встречи.Они актуальны для такой страны, как Абхазия, где есть горы, море, реки и шахты. Если ситуация в стране будет благоприятной, то собрание в Абхазии пройдет в следующем году, добавил Квициния. III Всероссийская конференция "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития", в котором приняла участие делегация из Абхазии во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, прошла в Санкт-Петербурге с 20 по 21 июля.Организатором конференции выступила Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей".
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Глава МЧС Абхазии рассказал об итогах конференции спасателей в Питере
III Всероссийская конференция "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития", в котором приняла участие делегация из Абхазии во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, прошла в Санкт-Петербурге с 20 по 21 июля.
СУХУМ, 26 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопросы взаимопомощи во время масштабных чрезвычайных ситуаций обсудили на конференции "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития" в Санкт-Петербурге, рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
"На съезде в основном обсуждали налаживание сотрудничества во время масштабных чрезвычайных ситуаций, оказание взаимопомощи в кратчайшие сроки. Мы встречались со спасателями, их знания в этой сфере огромные, они поделились с нами своим опытом. Обсудили, как действовать во время стихийных бедствий. Одним словом, встреча принесла нам большую пользу”, - сказал Квициния.
Глава МЧС Абхазии предложил российским коллегам провести в республике подобные встречи.Они актуальны для такой страны, как Абхазия, где есть горы, море, реки и шахты. Если ситуация в стране будет благоприятной, то собрание в Абхазии пройдет в следующем году, добавил Квициния.
III Всероссийская конференция "Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития", в котором приняла участие делегация из Абхазии во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, прошла в Санкт-Петербурге с 20 по 21 июля.
Организатором конференции выступила Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей".