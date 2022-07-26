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Историк о битве за Кавказ: Гитлер хотел, чтобы нефть перестала поступать на фронты

Историк о битве за Кавказ: Гитлер хотел, чтобы нефть перестала поступать на фронты

Историк Констанин Залесский рассказал, почему битва за Кавказ является узловым эпизодом Великой Отечественной. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T12:02+0300

2022-07-26T12:02+0300

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Историк о Битве за Кавказ Историк о Битве за Кавказ

Битва за Кавказ является одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня. Как рассказал научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский, битва за Кавказ является одним из узловых эпизодов Великой Отечественной войны наряду со Сталинградской битвой."Когда Гитлер принимал решение о решающем наступлении в 1942 году, командование Советского Союза думало, что будет продолжаться наступление к столице. Но Гитлер категорически изменил планы. Он решил, что самое главное – это взятие Кавказа и Предкавказья, то есть Кубань, Ставрополье, Донские области, Кубанские области и нефть Кавказа, – рассказал Константин Александрович.Залесский отметил, что на тот момент на Кавказе добывалось 70-80% горючего топлива для Красной армии. По плану вермахта, удар должен был наноситься двойной. Группа армии "А" пошла к Моздоку и Грозному, а группа армии "Б" пошла на Сталинград, так как, отметил историк, Гитлер хотел, чтобы нефть с Кавказа перестала поступать на центральные фронты.

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