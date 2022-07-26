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Минздрав выделил более 50 млн руб на лечение граждан в России с начала года
Минздрав выделил более 50 млн руб на лечение граждан в России с начала года
Для перевозки больного в клинику России нужна выписка из лечебного учреждения Абхазии. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T15:31+0300
2022-07-26T15:31+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала года на лечение граждан Абхазии за пределами страны, а именно в России, потрачено более 50 миллионов рублей, сообщил глава Минздрава Эдуард Бутба в интервью Абхазскому телевидению.Бутба добавил, что пациентов с сердечно-сосудистой патологией чаще всего направляют в 1-ю краевую больницу Краснодара имени Очаповского, которая оказывает большую помощь в лечении граждан Абхазии.Бутба подчеркнул, что взаимодействие происходит и режиме санитарной авиации, когда гражданам нужно оказать экстренную помощь. Например, в случае сердечно-сосудистой патологии требуется незамедлительный перевод в профильный стационар России, и в этом направлении Министерство здравоохранения оперативно реагирует.Для перевозки больного в клинику России необходима выписка из лечебного учреждения республики. После ее получения врачи проводят консилиум, назначают дату и время пациенту.В данное время ведутся переговоры с российскими коллегами в области педиатрии – обсуждается приезд в республику специалистов из ведущих клиник России для обследования детей с диагнозом ДЦП и СМА, отметил министр.
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новости, здоровье, абхазия, россия, лечение
Минздрав выделил более 50 млн руб на лечение граждан в России с начала года
15:31 26.07.2022 (обновлено: 15:46 26.07.2022)
Для перевозки больного в клинику России нужна выписка из лечебного учреждения Абхазии.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба.
С начала года на лечение граждан Абхазии за пределами страны, а именно в России, потрачено более 50 миллионов рублей, сообщил глава Минздрава Эдуард Бутба в интервью
Абхазскому телевидению.
"Многие пациенты получают помощь на территории Абхазии, но есть определенный пласт пациентов, которым необходима помощь за пределами республики, в России. Поэтому мы плотно контактируем с российскими клиниками – 1-я краевая клиника города Краснодар, 4-я больница Сочи, онкологические центры Краснодарского края, а также мы взаимодействуем с крупными центрами федерального значения в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России", – рассказал министр.
Бутба добавил, что пациентов с сердечно-сосудистой патологией чаще всего направляют в 1-ю краевую больницу Краснодара имени Очаповского, которая оказывает большую помощь в лечении граждан Абхазии.
Бутба подчеркнул, что взаимодействие происходит и режиме санитарной авиации, когда гражданам нужно оказать экстренную помощь. Например, в случае сердечно-сосудистой патологии требуется незамедлительный перевод в профильный стационар России, и в этом направлении Министерство здравоохранения оперативно реагирует.
Для перевозки больного в клинику России необходима выписка из лечебного учреждения республики. После ее получения врачи проводят консилиум, назначают дату и время пациенту.
"Некоторые пациенты самовольно приезжают, там договариваются, потом просят Минздрав. Для ликвидации такой ситуации мы стараемся предварительно все доступно объяснять. Да, возможно, мы не можем помочь всем на 100%, но стараемся максимально оказать помощь каждому, кто к нам обращается. Это наша задача", – заметил Бутба.
В данное время ведутся переговоры с российскими коллегами в области педиатрии – обсуждается приезд в республику специалистов из ведущих клиник России для обследования детей с диагнозом ДЦП и СМА, отметил министр.