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Минздрав выделил более 50 млн руб на лечение граждан в России с начала года

Минздрав выделил более 50 млн руб на лечение граждан в России с начала года

Для перевозки больного в клинику России нужна выписка из лечебного учреждения Абхазии. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T15:31+0300

2022-07-26T15:31+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала года на лечение граждан Абхазии за пределами страны, а именно в России, потрачено более 50 миллионов рублей, сообщил глава Минздрава Эдуард Бутба в интервью Абхазскому телевидению.Бутба добавил, что пациентов с сердечно-сосудистой патологией чаще всего направляют в 1-ю краевую больницу Краснодара имени Очаповского, которая оказывает большую помощь в лечении граждан Абхазии.Бутба подчеркнул, что взаимодействие происходит и режиме санитарной авиации, когда гражданам нужно оказать экстренную помощь. Например, в случае сердечно-сосудистой патологии требуется незамедлительный перевод в профильный стационар России, и в этом направлении Министерство здравоохранения оперативно реагирует.Для перевозки больного в клинику России необходима выписка из лечебного учреждения республики. После ее получения врачи проводят консилиум, назначают дату и время пациенту.В данное время ведутся переговоры с российскими коллегами в области педиатрии – обсуждается приезд в республику специалистов из ведущих клиник России для обследования детей с диагнозом ДЦП и СМА, отметил министр.

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