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Москва и Анкара готовятся к расширению торговли в нацвалютах
Москва и Анкара готовятся к расширению торговли в нацвалютах
Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T13:32+0300
2022-07-26T13:32+0300
2022-07-26T13:32+0300
турция
россия
валюта
торговля
экономика
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российская и турецкая стороны прорабатывают вопрос об увеличении торговли в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике. Внешний объем торговли в прошлом году составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, россия, валюта, торговля, экономика
Москва и Анкара готовятся к расширению торговли в нацвалютах
Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik.
Российская и турецкая стороны прорабатывают вопрос об увеличении торговли в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Aydınlık.
"Технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах. <...> В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию", — говорится в публикации.
Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике. Внешний объем торговли в прошлом году составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.