https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/moskva-i-ankara-gotovyatsya-k-rasshireniyu-torgovli-v-natsvalyutakh-1040515139.html

Москва и Анкара готовятся к расширению торговли в нацвалютах

Москва и Анкара готовятся к расширению торговли в нацвалютах

Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T13:32+0300

2022-07-26T13:32+0300

2022-07-26T13:32+0300

турция

россия

валюта

торговля

экономика

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российская и турецкая стороны прорабатывают вопрос об увеличении торговли в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.Турция для России – один из основных партнеров во внешней экономике. Внешний объем торговли в прошлом году составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году — 21,04 миллиарда долларов), в том числе экспорт — 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.

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турция, россия, валюта, торговля, экономика