https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/nakhodivshegosya-v-rozyske-14-let-muzhchinu-zaderzhali-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1040520373.html

Находившегося в розыске 14 лет мужчину задержали на российско-абхазской границе

Находившегося в розыске 14 лет мужчину задержали на российско-абхазской границе

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали на посту "Адлер" иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, сообщает... 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T13:50+0300

2022-07-26T13:50+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали на посту "Адлер" иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечается, что 58-летний мужчина пытался попасть из Абхазии в Россию.Беглеца передали сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, государственная граница, новости