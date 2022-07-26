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Находившегося в розыске 14 лет мужчину задержали на российско-абхазской границе
Находившегося в розыске 14 лет мужчину задержали на российско-абхазской границе
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали на посту "Адлер" иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, сообщает... 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T13:50+0300
2022-07-26T13:50+0300
2022-07-26T14:30+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали на посту "Адлер" иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечается, что 58-летний мужчина пытался попасть из Абхазии в Россию.Беглеца передали сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, государственная граница, новости
Находившегося в розыске 14 лет мужчину задержали на российско-абхазской границе
13:50 26.07.2022 (обновлено: 14:30 26.07.2022)
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали на посту "Адлер" иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что 58-летний мужчина пытался попасть из Абхазии в Россию.
Беглеца передали сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.