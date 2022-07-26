https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/novye-pravila-oplaty-konsulskikh-uslug-v-posolstve-rossii-budut-deystvovat-s-1-sentyabrya-1040503769.html
Новые правила оплаты консульских услуг в Посольстве России будут действовать с 1 сентября
Новые правила оплаты консульских услуг в Посольстве России будут действовать с 1 сентября
Осенью оплачивать услуги консульского отдела можно будет только в день приема документов. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T08:45+0300
2022-07-26T08:45+0300
2022-07-26T10:22+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665750_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_d5d48b269da14ea5b6756c8a3817c4eb.jpg
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. С 1 сентября изменятся правила оплаты консульских услуг в Посольстве России, сообщает пресс-служба посольства.Заявитель должен будет предоставить документы для проверки и в случае отсутствия нареканий оплатить услуги в любом отделении Сбербанка Абхазии. В этот же день, до 15:30, он должен сдать квитанцию об оплате вместе с полным пакетом документов.Поэтому гражданам, оплатившим сборы за услуги, но не сдавшим свои документы, необходимо сделать это до 1 сентября.Консульский отдел Посольства России в Абхазии занимается оформлением и выдачей пятилетних загранпаспортов, биометрических паспортов, вопросами легализации документов и справок. Кроме того, оно занимается постановкой на учет граждан России, прибывших в Абхазию, чтобы оказать им оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665750_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_34e295302b66d860b661a206a8328bb5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Новые правила оплаты консульских услуг в Посольстве России будут действовать с 1 сентября
08:45 26.07.2022 (обновлено: 10:22 26.07.2022)
Осенью оплачивать услуги консульского отдела можно будет только в день приема документов.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik.
С 1 сентября изменятся правила оплаты консульских услуг в Посольстве России, сообщает
пресс-служба посольства.
Согласно новым правилам, оплата консульских услуг будет осуществляться только в день приема документов.
Заявитель должен будет предоставить документы для проверки и в случае отсутствия нареканий оплатить услуги в любом отделении Сбербанка Абхазии. В этот же день, до 15:30, он должен сдать квитанцию об оплате вместе с полным пакетом документов.
Поэтому гражданам, оплатившим сборы за услуги, но не сдавшим свои документы, необходимо сделать это до 1 сентября.
Консульский отдел Посольства России в Абхазии занимается оформлением и выдачей пятилетних загранпаспортов, биометрических паспортов, вопросами легализации документов и справок. Кроме того, оно занимается постановкой на учет граждан России, прибывших в Абхазию, чтобы оказать им оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.