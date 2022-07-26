https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/novye-pravila-oplaty-konsulskikh-uslug-v-posolstve-rossii-budut-deystvovat-s-1-sentyabrya-1040503769.html

Новые правила оплаты консульских услуг в Посольстве России будут действовать с 1 сентября

Новые правила оплаты консульских услуг в Посольстве России будут действовать с 1 сентября

Осенью оплачивать услуги консульского отдела можно будет только в день приема документов. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T08:45+0300

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2022-07-26T10:22+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. С 1 сентября изменятся правила оплаты консульских услуг в Посольстве России, сообщает пресс-служба посольства.Заявитель должен будет предоставить документы для проверки и в случае отсутствия нареканий оплатить услуги в любом отделении Сбербанка Абхазии. В этот же день, до 15:30, он должен сдать квитанцию об оплате вместе с полным пакетом документов.Поэтому гражданам, оплатившим сборы за услуги, но не сдавшим свои документы, необходимо сделать это до 1 сентября.Консульский отдел Посольства России в Абхазии занимается оформлением и выдачей пятилетних загранпаспортов, биометрических паспортов, вопросами легализации документов и справок. Кроме того, оно занимается постановкой на учет граждан России, прибывших в Абхазию, чтобы оказать им оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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