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Россия уйдет с МКС

Россия уйдет с МКС

Юрий Борисов был назначен новым руководителем "Роскосмоса" 15 июля. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T15:01+0300

2022-07-26T15:01+0300

2022-07-26T15:01+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россия уйдет с Международной космической станции после 2024 года принято, перед этим выполнив все свои обязательства перед иностранными партнерами, об это сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.По его словам, к этому времени планируется начать формировать российскую орбитальную станцию.Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.

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россия, мкс, новости