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Россия уйдет с МКС
Россия уйдет с МКС
Юрий Борисов был назначен новым руководителем "Роскосмоса" 15 июля. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T15:01+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россия уйдет с Международной космической станции после 2024 года принято, перед этим выполнив все свои обязательства перед иностранными партнерами, об это сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.По его словам, к этому времени планируется начать формировать российскую орбитальную станцию.Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.
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россия, мкс, новости

Россия уйдет с МКС

15:01 26.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкМодуль "Пирс" отстыковался от МКС
Модуль Пирс отстыковался от МКС - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Юрий Борисов был назначен новым руководителем "Роскосмоса" 15 июля.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россия уйдет с Международной космической станции после 2024 года принято, перед этим выполнив все свои обязательства перед иностранными партнерами, об это сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.
"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - сказал Борисов.
По его словам, к этому времени планируется начать формировать российскую орбитальную станцию.
Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.
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