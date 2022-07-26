https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/rossiyanam-stala-dostupna-vozmozhnost-snimat-nalichnye-na-kube-s-kart-mir-1040525293.html

Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"

Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"

В середине июля "Мир" начали принимать в Южной Корее. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T16:17+0300

2022-07-26T16:17+0300

2022-07-26T16:28+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россияне отныне могут снимать наличные в банкоматах на Кубе с карт платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.Снять наличные песо россияне могут в городах, где есть банковские отделения, и на курортах острова Свободы.Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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