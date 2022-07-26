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https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/rossiyanam-stala-dostupna-vozmozhnost-snimat-nalichnye-na-kube-s-kart-mir-1040525293.html
Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"
Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"
В середине июля "Мир" начали принимать в Южной Корее. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россияне отныне могут снимать наличные в банкоматах на Кубе с карт платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.Снять наличные песо россияне могут в городах, где есть банковские отделения, и на курортах острова Свободы.Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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в мире, куба, платежи, новости

Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"

16:17 26.07.2022 (обновлено: 16:28 26.07.2022)
© Sputnik / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Куба
Страны мира. Куба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Мария Плотникова
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В середине июля "Мир" начали принимать в Южной Корее.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россияне отныне могут снимать наличные в банкоматах на Кубе с карт платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.

"Карточками ("Мир" - ред.) можно воспользоваться, чтобы снять деньги (кубинские песо) в банкоматах. Сейчас идет доработка систем для того, чтобы можно было напрямую расплачиваться карточками "Мир" в торговых точках. К концу года это уже будет возможно", – цитирует агентство дипломата.

Снять наличные песо россияне могут в городах, где есть банковские отделения, и на курортах острова Свободы.
Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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