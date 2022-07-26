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Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"
Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"
В середине июля "Мир" начали принимать в Южной Корее. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T16:17+0300
2022-07-26T16:17+0300
2022-07-26T16:28+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россияне отныне могут снимать наличные в банкоматах на Кубе с карт платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.Снять наличные песо россияне могут в городах, где есть банковские отделения, и на курортах острова Свободы.Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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Sputnik Абхазия
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в мире, куба, платежи, новости
Россиянам стала доступна возможность снимать наличные на Кубе с карт "Мир"
16:17 26.07.2022 (обновлено: 16:28 26.07.2022)
В середине июля "Мир" начали принимать в Южной Корее.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik.
Россияне отныне могут снимать наличные в банкоматах на Кубе с карт платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости
советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.
"Карточками ("Мир" - ред.) можно воспользоваться, чтобы снять деньги (кубинские песо) в банкоматах. Сейчас идет доработка систем для того, чтобы можно было напрямую расплачиваться карточками "Мир" в торговых точках. К концу года это уже будет возможно", – цитирует агентство дипломата.
Снять наличные песо россияне могут в городах, где есть банковские отделения, и на курортах острова Свободы.
Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.