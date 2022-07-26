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Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с днем рождения

Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с днем рождения

Инал Ардзинба занимает должность министра иностранных дел Абхазии с 17 ноября 2021 года. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T12:10+0300

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2022-07-26T12:10+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание в адрес Инала Ардзинба по случаю его дня рождения. Об этом сообщает МИД Абхазии в своем телеграмм-канале.Главу внешнеполитического ведомства Абхазии также поздравили посол России в республике Михаил Шургалин и посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Мария Тортоса. Иналу Ардзинба исполнилось 32 года. Он родился 26 июля 1990 года в Сухуме. Окончил Горскую школу №10 в 2007 году. В 2012 году окончил факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".В 2017 году инициировал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". В 2020 году основал конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии".С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии". 17 ноября 2021 года назначен министром иностранных дел Абхазии.

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мид абхазии, инал ардзинба, сергей лавров, поздравления, новости