https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/shurgalin-prokommentiroval-soglashenie-o-peredache-gosdachi-pitsunda-rossii-1040525793.html

Шургалин прокомментировал соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России

Шургалин прокомментировал соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России

Межправительственное соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунде было подписано сторонами в январе 2022 года. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T16:35+0300

2022-07-26T16:35+0300

2022-07-26T16:58+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России полностью отвечает духу двусторонних отношений Москвы и Сухума. В связи с широкой дискуссией, возникшей в обществе по этому поводу, дипломат выразил солидарность с позицией президента и премьера Абхазии, призвавших к скорейшей ратификации документа в Парламенте.Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования было подписано сторонами 19 января 2022 года.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пицунда, дипломатия