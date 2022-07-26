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Шургалин прокомментировал соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России
Шургалин прокомментировал соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России
Межправительственное соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунде было подписано сторонами в январе 2022 года. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T16:35+0300
2022-07-26T16:35+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России полностью отвечает духу двусторонних отношений Москвы и Сухума. В связи с широкой дискуссией, возникшей в обществе по этому поводу, дипломат выразил солидарность с позицией президента и премьера Абхазии, призвавших к скорейшей ратификации документа в Парламенте.Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования было подписано сторонами 19 января 2022 года.
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Шургалин прокомментировал соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России
16:35 26.07.2022 (обновлено: 16:58 26.07.2022)
Межправительственное соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунде было подписано сторонами в январе 2022 года.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил, что соглашение о передаче госдачи "Пицунда" России полностью отвечает духу двусторонних отношений Москвы и Сухума.
"Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии", – заявил он в официальном комментарии.
В связи с широкой дискуссией, возникшей в обществе по этому поводу, дипломат выразил солидарность с позицией президента и премьера Абхазии, призвавших к скорейшей ратификации документа в Парламенте.
Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования было подписано сторонами 19 января 2022 года.