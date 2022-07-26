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Товарооборот Абхазии в июне составил почти четыре миллиарда рублей
Товарооборот Абхазии в июне составил почти четыре миллиарда рублей
По итогам прошлого года, общий товарооборот составил почти 36 миллиардов рублей, из них более 29 миллиардов приходилось на импортные товары. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T20:30+0300
2022-07-26T20:30+0300
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СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Товарооборот Абхазии в июне составил 3 миллиарда 937 миллионов рублей, сообщает Государственный таможенный комитет.В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года объем товарооборота страны увеличился на 659 миллионов 800 тысяч рублей.Экспорт товаров увеличился на 59 миллионов 600 тысяч рублей. Всего экспортировано продукции на общую сумму 496 миллионов 600 тысяч рублей. Общая сумма импорта составила 3 миллиарда 440 миллионов 400 тысяч рублей – это на 600 миллионов 200 тысяч рублей больше, чем в 2021 году.Ранее в правительстве отмечали, что в 2022 году выросли показатели и экспорта, и импорта в сравнении с пандемийным 2021 годом.
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новости, таможня
Товарооборот Абхазии в июне составил почти четыре миллиарда рублей
По итогам прошлого года, общий товарооборот составил почти 36 миллиардов рублей, из них более 29 миллиардов приходилось на импортные товары.
СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Товарооборот Абхазии в июне составил 3 миллиарда 937 миллионов рублей, сообщает Государственный таможенный комитет.
В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года объем товарооборота страны увеличился на 659 миллионов 800 тысяч рублей.
Экспорт товаров увеличился на 59 миллионов 600 тысяч рублей. Всего экспортировано продукции на общую сумму 496 миллионов 600 тысяч рублей.
Общая сумма импорта составила 3 миллиарда 440 миллионов 400 тысяч рублей – это на 600 миллионов 200 тысяч рублей больше, чем в 2021 году.
Ранее в правительстве отмечали, что в 2022 году выросли показатели и экспорта, и импорта в сравнении с пандемийным 2021 годом.