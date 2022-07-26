https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/turbaza-ekspert-o-razvitii-turizma-vip-urovnya-v-abkhazii--1040518950.html

Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии

Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии

Как часто туристы с высоким уровнем доходов выбирают Абхазию и как развивать турсферу для их привлечения, в эфире радио Sputnik рассказала управляющая сетью... 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T15:32+0300

2022-07-26T15:32+0300

2022-07-26T15:32+0300

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Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии

Для того, чтобы привлекать в Абхазию туристов с повышенными запросами, нужно работать над логистикой и нужны инвестиции в развитие инфраструктуры. Внутренних ресурсов пока для этого не хватает, считает Юлия Кулиева. "Должна быть хорошая инфраструктура, должны быть хорошие дороги, развлекательные центры, должны быть достойные рестораны, спа-центры. То есть нужна общая инфраструктура, чтобы можно было проехать по всем городам. Есть источники, но они не обустроены качественно. Если их обустроить и сделать достойный внешний вид, можно и цену увеличить. И люди готовы платить за сервис", – сказала эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио