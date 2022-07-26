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Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии
Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии
Как часто туристы с высоким уровнем доходов выбирают Абхазию и как развивать турсферу для их привлечения, в эфире радио Sputnik рассказала управляющая сетью... 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T15:32+0300
2022-07-26T15:32+0300
2022-07-26T15:32+0300
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Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии
Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии
Для того, чтобы привлекать в Абхазию туристов с повышенными запросами, нужно работать над логистикой и нужны инвестиции в развитие инфраструктуры. Внутренних ресурсов пока для этого не хватает, считает Юлия Кулиева. "Должна быть хорошая инфраструктура, должны быть хорошие дороги, развлекательные центры, должны быть достойные рестораны, спа-центры. То есть нужна общая инфраструктура, чтобы можно было проехать по всем городам. Есть источники, но они не обустроены качественно. Если их обустроить и сделать достойный внешний вид, можно и цену увеличить. И люди готовы платить за сервис", – сказала эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: эксперт о развитии туризма VIP-уровня в Абхазии
Как часто туристы с высоким уровнем доходов выбирают Абхазию и как развивать турсферу для их привлечения, в эфире радио Sputnik рассказала управляющая сетью отелей Юлия Кулиева.
Для того, чтобы привлекать в Абхазию туристов с повышенными запросами, нужно работать над логистикой и нужны инвестиции в развитие инфраструктуры. Внутренних ресурсов пока для этого не хватает, считает Юлия Кулиева.
"Должна быть хорошая инфраструктура, должны быть хорошие дороги, развлекательные центры, должны быть достойные рестораны, спа-центры. То есть нужна общая инфраструктура, чтобы можно было проехать по всем городам. Есть источники, но они не обустроены качественно. Если их обустроить и сделать достойный внешний вид, можно и цену увеличить. И люди готовы платить за сервис", – сказала эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле.