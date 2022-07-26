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В Сухуме увековечат память четверых выдающихся личностей Абхазии
В Сухуме увековечат память четверых выдающихся личностей Абхазии
На фасадах домов столицы Абхазии появятся четыре новые памятные доски. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T18:44+0300
2022-07-26T18:44+0300
2022-07-26T18:44+0300
в абхазии
сухум
новости
мемориальная доска
память
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В Сухуме увековечат память писателей Шалодии Аджинджал и Георгия Гублиа, заслуженного работник физкультуры и спорта Роберта Диленяна, а также погибшего в июльском наступлении защитника Абхазии Беслана Касландзия. Такое решение единогласно приняли депутаты Сухумского Собрания на основании заключения Общественной комиссии.Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где жили вышеназванные люди – на улицах Чачба, Калмыкова и Эшба.Письма с предложением установить мемориальные доски в память народного писателя Шалоди Аджинджал, поэта, ученого Георгия Гублия, заслуженного работника физической культуры и спорта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роберта Диленяна и Беслана Касландзия, погибшего в боях в районе Эшеры 2 июля 1993 года, награжденного медалью "За Отвагу", отправил в Сухумское городское собрание глава администрации столицы Беслан Эшба.Обращения были рассмотрены в Общественной комиссии при Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок.
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сухум, новости, мемориальная доска, память
В Сухуме увековечат память четверых выдающихся личностей Абхазии
На фасадах домов столицы Абхазии появятся четыре новые памятные доски.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik.
В Сухуме увековечат память писателей Шалодии Аджинджал и Георгия Гублиа, заслуженного работник физкультуры и спорта Роберта Диленяна, а также погибшего в июльском наступлении защитника Абхазии Беслана Касландзия. Такое решение
единогласно приняли депутаты Сухумского Собрания на основании заключения Общественной комиссии.
Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где жили вышеназванные люди – на улицах Чачба, Калмыкова и Эшба.
Письма с предложением установить мемориальные доски в память народного писателя Шалоди Аджинджал, поэта, ученого Георгия Гублия, заслуженного работника физической культуры и спорта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роберта Диленяна и Беслана Касландзия, погибшего в боях в районе Эшеры 2 июля 1993 года, награжденного медалью "За Отвагу", отправил в Сухумское городское собрание глава администрации столицы Беслан Эшба.
Обращения были рассмотрены в Общественной комиссии при Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок.