https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/v-sukhume-uvekovechat-pamyat-chetverykh-vydayuschikhsya-lichnostey-abkhazii-1040526475.html

В Сухуме увековечат память четверых выдающихся личностей Абхазии

В Сухуме увековечат память четверых выдающихся личностей Абхазии

На фасадах домов столицы Абхазии появятся четыре новые памятные доски. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T18:44+0300

2022-07-26T18:44+0300

2022-07-26T18:44+0300

в абхазии

сухум

новости

мемориальная доска

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035880076_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f4070f9adb543723d91d71c367b5032.jpg

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В Сухуме увековечат память писателей Шалодии Аджинджал и Георгия Гублиа, заслуженного работник физкультуры и спорта Роберта Диленяна, а также погибшего в июльском наступлении защитника Абхазии Беслана Касландзия. Такое решение единогласно приняли депутаты Сухумского Собрания на основании заключения Общественной комиссии.Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где жили вышеназванные люди – на улицах Чачба, Калмыкова и Эшба.Письма с предложением установить мемориальные доски в память народного писателя Шалоди Аджинджал, поэта, ученого Георгия Гублия, заслуженного работника физической культуры и спорта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роберта Диленяна и Беслана Касландзия, погибшего в боях в районе Эшеры 2 июля 1993 года, награжденного медалью "За Отвагу", отправил в Сухумское городское собрание глава администрации столицы Беслан Эшба.Обращения были рассмотрены в Общественной комиссии при Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, новости, мемориальная доска, память