https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/aslan-bzhaniya-uekhal-v-moskvu-1040541317.html

Аслан Бжания отправился с визитом в Москву

Аслан Бжания отправился с визитом в Москву

Предыдущий визит абхазского президента в Москву состоялся в апреле. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T12:14+0300

2022-07-27T12:14+0300

2022-07-27T15:57+0300

в абхазии

аслан бжания

новости

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039641169_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_14fefaa8fdf42e6b1a42ddc5c26386aa.jpg

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства В российской столице у Бжания запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности Российской Федерации.

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, новости, россия, москва