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Аслан Бжания отправился с визитом в Москву
Аслан Бжания отправился с визитом в Москву
Предыдущий визит абхазского президента в Москву состоялся в апреле. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T12:14+0300
2022-07-27T12:14+0300
2022-07-27T15:57+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства В российской столице у Бжания запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности Российской Федерации.
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аслан бжания, новости, россия, москва
Аслан Бжания отправился с визитом в Москву
12:14 27.07.2022 (обновлено: 15:57 27.07.2022)
Предыдущий визит абхазского президента в Москву состоялся в апреле.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства
В российской столице у Бжания запланированы встречи в Администрации президента и Совете безопасности Российской Федерации.