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Без комиссии: как Парламент отказался от рабочей группы по энергетике и топливу

Без комиссии: как Парламент отказался от рабочей группы по энергетике и топливу

Депутаты Парламента Абхазии не приняли постановление о создании комиссии по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Республике. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T21:30+0300

2022-07-27T21:30+0300

2022-07-27T21:30+0300

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Проект постановления представил депутат Кан Кварчия, который сказал, что необходимость создания комиссии в Парламенте связана с наличием проблем в сферах топлива и энергетики в республике.В продолжение мысли он отметил, что проблемы в перечисленных сферах остро сказывается на социально не защищенные слои населения, так как повышение цен на топливо и увеличение тарифов в энергетике напрямую связаны с ухудшением социально-экономической ситуации в государстве.Он подчеркнул, что работа комиссии поможет вывести на качественно новый уровень парламентского контроля, обеспечить прозрачность и публичность, что в свою очередь поможет снизить напряжение в обществе и повысить уровень доверия граждан и степень легитимности законодательной ветви власти.После того, как депутаты высказали мнения, Спикер Парламента Лаша Ашуба поставил вопрос на голосование, за проголосовали 10 депутатов, против - девять и восемь человек воздержались. Таким образом, комиссия по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Абхазии не была создана.

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