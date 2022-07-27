https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/bez-komissii-kak-parlament-otkazalsya-ot-rabochey-gruppy-po-energetike-i-toplivu---1040559905.html
Без комиссии: как Парламент отказался от рабочей группы по энергетике и топливу
Без комиссии: как Парламент отказался от рабочей группы по энергетике и топливу
Депутаты Парламента Абхазии не приняли постановление о создании комиссии по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Республике. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T21:30+0300
2022-07-27T21:30+0300
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Проект постановления представил депутат Кан Кварчия, который сказал, что необходимость создания комиссии в Парламенте связана с наличием проблем в сферах топлива и энергетики в республике.В продолжение мысли он отметил, что проблемы в перечисленных сферах остро сказывается на социально не защищенные слои населения, так как повышение цен на топливо и увеличение тарифов в энергетике напрямую связаны с ухудшением социально-экономической ситуации в государстве.Он подчеркнул, что работа комиссии поможет вывести на качественно новый уровень парламентского контроля, обеспечить прозрачность и публичность, что в свою очередь поможет снизить напряжение в обществе и повысить уровень доверия граждан и степень легитимности законодательной ветви власти.После того, как депутаты высказали мнения, Спикер Парламента Лаша Ашуба поставил вопрос на голосование, за проголосовали 10 депутатов, против - девять и восемь человек воздержались. Таким образом, комиссия по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Абхазии не была создана.
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мультимедиа, видео, парламент, топливо, электроэнергетика, видео
Без комиссии: как Парламент отказался от рабочей группы по энергетике и топливу
Депутаты Парламента Абхазии не приняли постановление о создании комиссии по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Республике.
Проект постановления представил депутат Кан Кварчия, который сказал, что необходимость создания комиссии в Парламенте связана с наличием проблем в сферах топлива и энергетики в республике.
В продолжение мысли он отметил, что проблемы в перечисленных сферах остро сказывается на социально не защищенные слои населения, так как повышение цен на топливо и увеличение тарифов в энергетике напрямую связаны с ухудшением социально-экономической ситуации в государстве.
Он подчеркнул, что работа комиссии поможет вывести на качественно новый уровень парламентского контроля, обеспечить прозрачность и публичность, что в свою очередь поможет снизить напряжение в обществе и повысить уровень доверия граждан и степень легитимности законодательной ветви власти.
После того, как депутаты высказали мнения, Спикер Парламента Лаша Ашуба поставил вопрос на голосование, за проголосовали 10 депутатов, против - девять и восемь человек воздержались. Таким образом, комиссия по изучению проблем топливно-энергетического кризиса в Абхазии не была создана.