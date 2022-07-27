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Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихии летом 2021 года
Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихии летом 2021 года
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихийных бедствий в Абхазии в июле-августе 2021 года. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T13:17+0300
2022-07-27T13:17+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Общий объем финансирования на ликвидацию последствий стихии летом 2021 года составил 284 миллиона рублей, сообщил глава Минфина Владимир Делба на заседании Парламента. По его словам, 109 миллионов рублей уже выплачены лицам, чьи дома пострадали от стихии. Сейчас начинается финансирование лицам, у которых пострадал автотранспорт, на это будет выделено 11 миллионов 600 тысяч рублей. Теперь государству остается выплатить расходы на ремонтно-восстановительные работы.
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новости, ураган в абхазии
Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихии летом 2021 года
13:17 27.07.2022 (обновлено: 13:42 27.07.2022)
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихийных бедствий в Абхазии в июле-августе 2021 года.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Общий объем финансирования на ликвидацию последствий стихии летом 2021 года составил 284 миллиона рублей, сообщил глава Минфина Владимир Делба на заседании Парламента.
По его словам, 109 миллионов рублей уже выплачены лицам, чьи дома пострадали от стихии. Сейчас начинается финансирование лицам, у которых пострадал автотранспорт, на это будет выделено 11 миллионов 600 тысяч рублей.
Теперь государству остается выплатить расходы на ремонтно-восстановительные работы.