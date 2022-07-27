https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/delba-rasskazal-o-vyplatakh-postradavshim-ot-stikhii-letom-2021-goda-1040544243.html

Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихии летом 2021 года

Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихии летом 2021 года

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихийных бедствий в Абхазии в июле-августе 2021 года. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T13:17+0300

2022-07-27T13:17+0300

2022-07-27T13:42+0300

в абхазии

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ураган в абхазии

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Общий объем финансирования на ликвидацию последствий стихии летом 2021 года составил 284 миллиона рублей, сообщил глава Минфина Владимир Делба на заседании Парламента. По его словам, 109 миллионов рублей уже выплачены лицам, чьи дома пострадали от стихии. Сейчас начинается финансирование лицам, у которых пострадал автотранспорт, на это будет выделено 11 миллионов 600 тысяч рублей. Теперь государству остается выплатить расходы на ремонтно-восстановительные работы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, ураган в абхазии