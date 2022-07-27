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Экскурсовод: туристы в Абхазии чаще стали говорить, "вы лучше знаете, как нам отдохнуть"

Экскурсовод: туристы в Абхазии чаще стали говорить, "вы лучше знаете, как нам отдохнуть"

О том, какие виды экскурсии больше всего востребованы в этом году в Абхазии и какое направление стали все чаще выбирать гости страны, в эфире радио Sputnik... 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T09:07+0300

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Экскурсовод Экскурсовод

В этом году люди стали более избирательными к тому, куда они едут и с кем, трендом сезона стали авторские туры, отмечает Гергедава."Это связано с тем, что выросли цены на групповые экскурсии. Если приезжает семья из четырех-пяти человек, то им действительно выгодно заказать себе авторскую экскурсию на отдельной машине, где они не подвязаны к группе, к графику. Есть люди, которые приезжают по тематическим направления. В первую очередь, это паломники, такие туры становятся очень популярными. А также и фототуры по зданиям архитектуры, которые пострадали от войны", – говорит экскурсовод.Руслана рассказала, что традиционное направление для туристов озера Рица и Новый Афон уже сдают свои позиции. Туристы для отдыха выбирают восточное направление, и в выборе объектов полностью доверяют туристическому сервису."Город Ткуарчал, генуэзская крепость Сан-Томмазо, Бедийский храм, Галское водохранилище – это те маршруты, которые становятся актуальными для авторских туров. Кодорское ущелье, озеро Гуарап, люди готовы перемещаться по бездорожью, потому что они получают незабываемые эмоции. Туристы все чаще стали доверять, они говорят "вы лучше знаете, как нам отдохнуть", – сказала Гергедава.По мнению экскурсовода, имидж Абхазии вырос как страна для безопасного туризма, что очень важно, об этом можно судить по количеству гостей, которые приезжают в страну, отмечает она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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