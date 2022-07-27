https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/inal-ardzinba-otbyl-v-moskvu-1040545426.html

Инал Ардзинба отбыл в Москву

Инал Ардзинба отбыл в Москву

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИДа. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

инал ардзинба

новости

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИДа.Глава внешнеполитического ведомства планирует встретиться с представителями органов государственной власти России для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.Ранее стало известно, что в российскую столицу с визитом отправился и президент Абхазии Аслан Бжания.

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инал ардзинба, новости