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Инал Ардзинба отбыл в Москву
Инал Ардзинба отбыл в Москву
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИДа. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИДа.Глава внешнеполитического ведомства планирует встретиться с представителями органов государственной власти России для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.Ранее стало известно, что в российскую столицу с визитом отправился и президент Абхазии Аслан Бжания.
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инал ардзинба, новости

Инал Ардзинба отбыл в Москву

13:45 27.07.2022 (обновлено: 14:03 27.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает медиацентр МИДа.
Глава внешнеполитического ведомства планирует встретиться с представителями органов государственной власти России для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия.
Ранее стало известно, что в российскую столицу с визитом отправился и президент Абхазии Аслан Бжания.
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