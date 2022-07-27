https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/nachalsya-remont-v-muzee-nestora-lakoba-1040560388.html
Начался ремонт в музее Нестора Лакоба
Начался ремонт в музее Нестора Лакоба
В ноябре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T20:41+0300
2022-07-27T20:41+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. В музее имени Нестора Лакоба в Сухуме начались восстановительные работы, сообщает Минкультуры Абхазии.Реконструкция здания ведется госкомпанией "Апсныргылара". Ее гендиректор Руслан Тванба сообщил, что ремонт идет на основе согласованного проекта, проектная организация занимается интерьером, который будет соответствовать современным требованиям. Тванба выразил надежду на то, что объект будет сдан до конца года.Музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году и уже через год открылся для посетителей, однако проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов учреждение культуры было сожжено. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160611/1018687689.html
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абхазия, сухум, нестор лакоба, реконструкция, ремонт, новости, культура, министерство культуры абхазии
Начался ремонт в музее Нестора Лакоба
В ноябре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
В музее имени Нестора Лакоба в Сухуме начались восстановительные работы, сообщает
Минкультуры Абхазии.
Реконструкция здания ведется госкомпанией "Апсныргылара". Ее гендиректор Руслан Тванба сообщил, что ремонт идет на основе согласованного проекта, проектная организация занимается интерьером, который будет соответствовать современным требованиям.
Тванба выразил надежду на то, что объект будет сдан до конца года.
Музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году и уже через год открылся для посетителей, однако проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов учреждение культуры было сожжено. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.