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Парламент Абхазии отменил курортный сбор
Парламент Абхазии отменил курортный сбор
С иностранных граждан, приехавших в республику на три дня и дольше, берут курортный сбор в размере 30 рублей, эта сумма идет в бюджеты местных администраций. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T11:40+0300
2022-07-27T11:40+0300
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе" и внес изменения в закон "Об основах налоговой системы Абхазии". Администрирование курортного сбора и издержки государства оказались несопоставимы с доходом даже при полном охвате потенциальных плательщиков. Кроме дополнительной нагрузки на налоговые органы, сбор негативно влияет на курортный имидж страны, говорится в пояснительной записке. Доходы госбюджета Абхазии по поступлениям курортного сбора составили: Отмена курортного сбора приведет к незначительному уменьшению доходной части бюджета, считают инициаторы законопроекта. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
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новости, курорты, отдых в абхазии, народное собрание абхазии
Парламент Абхазии отменил курортный сбор
11:40 27.07.2022 (обновлено: 11:53 27.07.2022)
С иностранных граждан, приехавших в республику на три дня и дольше, берут курортный сбор в размере 30 рублей, эта сумма идет в бюджеты местных администраций.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе" и внес изменения в закон "Об основах налоговой системы Абхазии".
Администрирование курортного сбора и издержки государства оказались несопоставимы с доходом даже при полном охвате потенциальных плательщиков. Кроме дополнительной нагрузки на налоговые органы, сбор негативно влияет на курортный имидж страны, говорится в пояснительной записке.
Доходы госбюджета Абхазии по поступлениям курортного сбора составили:
в 2020 году - 1,1 миллиона рублей;
в 2021 году - 5,6 миллиона рублей;
первое полугодие 2022 года - 88 тысяча рублей.
Отмена курортного сбора приведет к незначительному уменьшению доходной части бюджета, считают инициаторы законопроекта.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.