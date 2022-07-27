https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/parlament-abkhazii-otmenil-kurortnyy-sbor-1040537424.html

Парламент Абхазии отменил курортный сбор

Парламент Абхазии отменил курортный сбор

С иностранных граждан, приехавших в республику на три дня и дольше, берут курортный сбор в размере 30 рублей, эта сумма идет в бюджеты местных администраций. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе" и внес изменения в закон "Об основах налоговой системы Абхазии". Администрирование курортного сбора и издержки государства оказались несопоставимы с доходом даже при полном охвате потенциальных плательщиков. Кроме дополнительной нагрузки на налоговые органы, сбор негативно влияет на курортный имидж страны, говорится в пояснительной записке. Доходы госбюджета Абхазии по поступлениям курортного сбора составили: Отмена курортного сбора приведет к незначительному уменьшению доходной части бюджета, считают инициаторы законопроекта. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, курорты, отдых в абхазии, народное собрание абхазии