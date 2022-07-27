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Парламент Абхазии утвердил бюджеты внебюджетных фондов за 2021 год

Парламент Абхазии утвердил бюджеты внебюджетных фондов за 2021 год

В марте Кабинет министров одобрил проекты законов об исполнении бюджетов Дорожного, Пенсионного фондов, Фонда инвалидов Отечественной войны, Фонда... 27.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-27T18:55+0300

2022-07-27T18:55+0300

2022-07-27T18:55+0300

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CУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2021 год на заседании 27 июля.Доход Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии за 2021 год составил 43 миллиона 958 тысяч рублей, расходы – 41 миллион 973 тысяч рублей, остаток средств на 1 января 2022 года – 2 миллиона 739 тысяч рублей.Исполнение бюджета по доходам Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии составил 119 миллионов 18 тысяч рублей, по расходам – 111 миллионов 926 тысяч рублей, остаток средств – 13 миллионов 775 тысяч рублей.Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда Абхазии составили 117 миллионов 204 тысячи рублей, расходная часть – 127 миллионов 198 тысяч рублей, остаток на 1 января 2022 года – 12 миллионов 833 тысяч рублей.Исполнение бюджета по доходам Государственного фонда инвалидов Отечественной войны Абхазии за 2021 год составило 142 миллиона 24 тысячи рублей, расходы – 140 миллионов 559 тысяч рублей, остаток средств – 16 миллионов 429 тысяч рублей.Фонд репатриации Абхазии отчитался о доходах в сумме 183 миллиона 506 тысяч рублей, расходы составили 151 миллион 92 тысячи рублей, остаток средств – 117 миллионов 92 тысячи рублей.Доходная часть Пенсионного фонда Абхазии за 2021 год составила 1 миллиард 211 миллионов 138 тысяч рублей, расходная часть – 1 миллиард 215 миллионов 907 тысяч рублей, остаток – 17 миллионов 118 тысяч рублей.

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