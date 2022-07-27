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https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/parlament-dopolnil-koap-nakazaniem-za-narusheniya-norm-okhrany-zhizni-na-vode-1040553378.html
Парламент дополнил КоАП наказанием за нарушения норм охраны жизни на воде
Парламент дополнил КоАП наказанием за нарушения норм охраны жизни на воде
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в среду 27 июля. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Парламент Абхазии внес дополнения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушения в сфере охраны жизни людей на водных объектах. ⠀ Так, нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на воде повлечет за собой административный штраф от 9 до 12 тысяч рублей. Нарушение запрета, установленного на пляже и других местах отдыха у воды, будет караться штрафом от 600 до 1000 рублей.По решению депутатов, 7-я глава КоАП Абхазии дополнена статьей 60 "Нарушение требований и запретов, установленных законодательством Республики Абхазия, регулирующим охрану жизни людей на водных объектах".Изменения были приняты в третьем и окончательном чтении.
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Парламент дополнил КоАП наказанием за нарушения норм охраны жизни на воде

15:55 27.07.2022 (обновлено: 16:50 27.07.2022)
© Sputnik / Акоп КущянСухумская бухта
Сухумская бухта - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в среду 27 июля.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Парламент Абхазии внес дополнения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушения в сфере охраны жизни людей на водных объектах. ⠀
Так, нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на воде повлечет за собой административный штраф от 9 до 12 тысяч рублей. Нарушение запрета, установленного на пляже и других местах отдыха у воды, будет караться штрафом от 600 до 1000 рублей.
По решению депутатов, 7-я глава КоАП Абхазии дополнена статьей 60 "Нарушение требований и запретов, установленных законодательством Республики Абхазия, регулирующим охрану жизни людей на водных объектах".
Изменения были приняты в третьем и окончательном чтении.
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